Ялкун Даутов: При Садыре Жапарове Кыргызстан живет и работает полнокровно

Председатель Общественного совета МВД Кыргызской Республики, член Антикоррупционного делового совета при президенте Ялкун Даутов поделился с vb.kg своими мыслями на счет того, каким был первый год президентства Садыра Жапарова. Что было сделано, а что еще предстоит сделать.

"Минул год со дня инаугурации президента Садыра Жапарова. Помимо прочего, она запомнился тем, что президент отказался от традиционных кортежа и банкета. Инаугурация прошла без лишней помпезности.

Очевидно, при оценке деятельности главы любого государства (в том числе и президента Кыргызской Республики) надо исходить из мировой теории и практики, согласно которым президентам практически всех государств присущи следующие признаки:

1. Президент либо является главой исполнительной ветви власти, либо участвует в выработке решений исполнительной власти, инициирует принятие законов, выполняет роль арбитра в системе органов власти.

2. Президент обладает большим политическим влиянием, осуществляя верховное руководство текущими политическими делами государства.

Несомненно, и президентская, и полупрезидентская, и парламентская системы имеют свои достоинства. Любая из них может быть демократической и эффективной при наличии должного баланса сдержек и противовесов, обеспечивающих взаимодействие ее элементов.

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Необходимо заметить то, что работа президента Жапарова началась в конце 2020-го, когда наша республика находилась в достаточно тяжелом положении: в обществе было много споров по разным важнейшим вопросам дальнейшего развития нашей страны. Но с 2021 года ситуация стабилизировалась, и сегодня наша республика продолжает полнокровно жить и работать.

Ряд отечественных и зарубежных экспертов сходятся во мнении, что благодаря проявленной президентом Жапаровым воле и решительности, госаппарат стал быстрее реагировать на запросы людей. Госуправление стало более ориентированным на результат и укрепление госинститутов. Более того, президент в достаточной мере контактирует с гражданами посредством социальных сетей и находится в курсе событий.

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Внешняя и внутренняя политическая деятельность теперь направлены на решение внутренних проблем населения. Даже в недавно разработанной Концепции национальной безопасности экономические и другие сферы рассматриваются в контексте военной доктрины. В качестве основной проблемы государственной безопасности рассматривается экономическая безопасность. В прежние времена нацбезопасность отождествлялась с военной безопасностью, а теперь практические усилия властей по стабилизации внутриполитической ситуации с целью обеспечения экономической безопасности, из которой проистекает и военная безопасность, являются важнейшей составляющей программы, которую намерена реализовать команда президента.

... Как бы сложно не складывалась нынешняя ситуация (как и во многих других странах), все же политические реформы 2021 года и прозрачные парламентские выборы дают основание надеяться, что общество будет развиваться, а в госуправление придут кадры, способные служить интересам страны.

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25 декабря минувшего года на заседании кабинета министров Садыр Жапаров выступил с подробной информацией о работе кабинета министров за 2021 год. Кратко напомним об основных итогах годовой работы правительства:

1. С 29 октября 2020 года по настоящее время в результате раскрытия коррупционных схем возвращено в госбюджет около 8 миллиардов cомов. Важнейшими приоритетами президента стали восстановление экономики, недопущение рейдерства, поддержка бизнеса и сохранение внутренних и внешних инвестиций. Благодаря кропотливому труду в этом направлении президента и его команды в 2021 году населению было выдано кредитов на сумму более 20 миллиардов сомов, а для поддержки предпринимателей, пострадавших от пандемии, - кредиты под 10 процентов.

За 9 месяцев 2021 года поток иностранных инвестиций в нашу страну увеличился на 26,4 процента. Выполнено обещанное увеличение консолидированного бюджета до 280 миллиардов сомов.

Общеизвестно, что экономический рост любого государства обусловливается ростом экспортного потенциала. Отрадно отметить, что впервые за 30 лет Кыргызстан стал экспортировать свою продукцию в государства ЕАЭС и дальнее зарубежье.

2. Указом президента были повышены размеры пенсий, пособий, зарплат. Решаются вопросы обеспечения населения жильем, а также выдачи правоустанавливающих документов на дома, трансформацию земель.

3. На борьбу с коронавирусом выделено из бюджета 3,8 миллиарда сомов. Произведены компенсационные выплаты 85 тысячам медиков.

4. Приняты обещанные новые правила формирования ЖК. Утверждена новая структура кабмина, сокращено количество госорганов исполнительной ветви власти.

5. Указом президента внесены поправки в ряд законов, затрагивающих интересы республики, по вопросам реформирования горнодобывающего сектора.

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Разработана Программа развития страны. По мнению одного из авторов этого документа - экс-заведующего отделом политики, стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента, ныне члена ЦИК Искендера Гайпкулова, эта программа была подготовлена по результатам переговоров с донорами и скрупулезного анализа бюджета, и поэтому в ней обозначены реально выполнимые цели. В документе, рассчитанном до 2026 года, заложены следующие основные цифры: 5-процентный рост экономики, сокращение уровня бедности с 25 процентов до 20 процентов и безработицы - с 5,8 процента до 5 процентов. Планируемые показатели довольно сдержанные, но это все-таки лучше, чем заведомо дутые цифры, взятые "с потолка".

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Что касается роста цен, то пора бы уже понять, что ни один президент в мире не может просто взять и по мановению руки остановить скачки цен. Сегодня, когда практически весь мир втянут в рыночные отношения, нет никакой гарантии продолжительной стабильности цен. Это только в бывших социалистических странах, при жесткой, централизованной плановой экономике, цены могли не меняться десятилетиями.

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Одна из главнейших особенностей работы президента или правительства не только Кыргызстана, но и любой страны мира, состоит в том, что при оценке их работы нельзя подходить с теми же мерками, которые мы используем, глядя на работу многих других субъектов. Например, изо дня в день, метр за метром, растет многоэтажный дом, возводимый бригадой из 25-30 строителей с прорабом во главе. Этому прорабу все-таки не так уж и трудно ежедневно командовать своим небольшим коллективом и контролировать деятельность каждого своего подчиненного… Но намного сложнее руководить страной, областью или отраслью, когда успех дела зависит не только от 25-30 непосредственно подчиненных, а в конечном итоге от гораздо большего количества людей по всей стране или региону. Особенно это остро ощущается, когда при каждом удобном случае разного рода разгильдяи намеренно препятствуют достижению поставленной цели, мешают делу, вставляя палки в колеса.

И понятно, что если многоэтажный дом начал строиться, то он уже по определению будет только расти и ввысь, и вширь… Но в управлении страной все обстоит гораздо сложнее. В нем закономерно могут быть не только подъемы, но и спады, и кризисы, затем вновь подъемы, и так далее. И очень трудно найти, рассчитать именно те пути, которые с первого же раза безошибочно приведут к намеченным целям. Но безусловно то, что для любой страны важно, чтобы такие цели все же были. А какие цели стоят перед нашей республикой, мы уже знаем".