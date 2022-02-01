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Лишь 150 выпускников журфака КР работают по своей специальности

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- Назгуль Абдыразакова
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Факультеты и кафедры, готовящие журналистов, действуют более чем в 10 в ВУЗах страны. В среднем учебные заведения выпускают 300 выпускников журфака. Об этом сообщается на странице journalist.kg.

"По данным университетского опроса, только около 150 выпускников страны работают по специальности. Другие пробуют себя в других сферах.

На инфографике ниже перечислены ВУЗы Кыргызстана, которые готовят журналистов, количество выпускников и количество трудоустроенных по профессии. Информация составлена в 2020 году. Университет Центральной Азии в Нарыне в этот список не входит. Первые выпускники вуза по специальности "Журналистика" окончили вуз в 2021 году. Следует отметить, что ни одна ВУЗ не ведет регулярной статистики о количестве выпускников, трудоустроенных по специальности. Приведенный выше график основан на данных преподавателей, работающих в этих учебных заведениях" -говорится в сообщении journalist.


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URL: https://www.vb.kg/413342
Теги:
вуз, Кыргызстан, журналисты
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