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На посту "Сосновка" задержали женщину с килограммом гашиша

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- Наталья Крайнова
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В Чуйской области сотрудниками СБНОН МВД КР задержана женщина, перевозившая гашиш, сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники СБНОН МВД провели оперативно-розыскные мероприятия с привлечением служебно-розыскной собаки таможенной службы. В рамках возбужденного уголовного дела. ч.3 ст. 282 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) Уголовного кодекса КР на посту "Сосновка", Чуйской области была остановлена автомашина марки "Хонда Фит", в которой находился пассажир по оперативной информации, перевозивший наркотические средства.

В ходе досмотра автомашины у пассажира, было обнаружено вещество темно коричневого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы, это "гашиш" весом 1 кг 5 гр.

Задержанной оказалась К.К. жительница села Кызыл-Озгоруш Токтогульского района, 1974 года рождения.

В настоящее время, задержанная находится в СИЗО №1 г. Бишкек, проводятся дальнейшие мероприятия по установлению лиц, причастных к данному уголовному делу.


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URL: https://www.vb.kg/413343
Теги:
МВД, наркотики, гашиш
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