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"Зеленые поправки" внесены в новый Налоговый Кодекс Кыргызстана

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- Светлана Лаптева
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В новый налоговый кодекс страны внесены поправки по поддержке зеленой экономики и технологий, и таким образом на законодательном уровне бизнесу будет оказана поддержка для развития "зеленой" экономики.

Председатель Зеленого Альянса Кыргызстана Нурзат Абдырасулова рассказала, что министерство экономики и коммерции КР, в сотрудничестве с экспертами - специалистами Зеленого Альянса Кыргызстана предложило ряд новшеств по совершенствованию существующего Налогового кодекса в части развития "зеленой" экономики и эффективному использованию природных ресурсов.

В документе предусмотрена "донастройка налогового законодательства" по отдельным налогам и сборам, касающихся продвижения "зеленых" технологий, а также упрощение отдельных процедур.

В обновленном документе зафиксированы следующие изменения:

-освобождается от уплаты НДС поставка технологий, оборудования и его комплектующих, отвечающих требованиям энерго- и ресурсоэффективности

-освобождаются от уплаты НДС технологии и товары, импортируемые на территорию КР, а именно оборудование и его комплектующие, отвечающие требованиям энерго- и ресурсоэффективности (ветровые и солнечные электростанции, малые гидроэлектростанции)

-освобождаются от уплаты налога на имущество в размере 50 процентов здания, помещения и сооружения, отвечающие требованиям энерго- и ресурсоэффективности.

Эксперты отмечают, что в современных реалиях очень важно внедрять практики и подходы по эффективному использованию ресурсов. К ним относятся энерго- и ресурсоэффективность, сбережение и очистка воды, бережное использование почвы, органические удобрения и так далее.

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Напомним, что в Кыргызстане 2020 и 2021 годы выдались особенно тяжелыми. Сильная засуха, нехватка поливой воды,истощение природных ресурсов, энергетический кризис – со всеми этими и другими проблемами столкнулась наша страна.

Для активного внедрения "зеленых" технологий бизнесу важна государственная поддержка. Благодаря новым налоговым послаблениям частный сектор может стать более заинтересованным использовать энерго- ресурсоэффективные технологии.

Внесению изменений в налоговое законодательство предшествовал ряд встреч экспертов Зеленого Альянса Кыргызстана с представителями бизнеса и государственных органов, где были определены 15 мер для продвижения "зеленой" экономики в области сельского хозяйства и туризма.

"Мы видим, что отечественные предприниматели начинают осознавать необходимость реализации устойчивой и зеленой бизнес-стратегии. Меры по устойчивому производству обеспечивают значительную финансовую экономию, сокращают выбросы и отходы, снижают негативное влияние на окружающую среду. Поэтому очень важно бизнесу давать такие преференции, чтобы внедрить "зеленые меры" и больше стимулировать развитие рынка зеленых технологий", - отметила Председатель Зеленого Альянса Кыргызстана Нурзат Абдырасулова.

Кроме того, "зеленые" поправки в Налоговый кодекс республики позволят повысить ее инвестиционную привлекательность. Ведь продвижение "зеленой" экономики поддерживают все ведущие и развитые страны мира.

Отметим, что работа по внесению "зелёных" фискальных мер изменений в Налоговый Кодекс КР была осуществлена при поддержке кыргызо-германо-швейцарской программы DeutscheGesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) "Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора в Кыргызстане".


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URL: https://www.vb.kg/413344
Теги:
экология, Налоговый кодекс, Кыргызстан
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