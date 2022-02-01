Глава Согда ответил на заявление главы Баткенской области

Глава Согдийской области Таджикистана ответил на заявление губернатора Баткенской области Кыргызстана Абдикарима Алимбаева о спорности 275-метрового участка дороги, который, по его утверждению, арендует у Таджикистана соседняя страна, сообщает таджикистанское издание ASIA-Plus.

"Русло реки Исфара с двумя ее берегами длиной в 275 метров, где проходит автотрасса Ош – Исфана Кыргызстана, является исконно таджикской землей. У соседей нет никаких правовых оснований считать этот участок спорным", - сообщил в интервью "Азия-Плюс" глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода.

Он подчеркнул, что участок местности "махалля Заравшон", или, как называет ее кыргызская сторона - "Торт-Кочо", в соответствии с документами 1924 -1929 годов и материалами паритетной комиссии от 1989 года является бесспорной территорией Республики Таджикистан.

Этот участок дороги соединяет два берега реки Исфара, где расположены таджикские населённые пункты Ходжаи Аъло и Сомониен, а также кыргызские айылы Кок-Таш и Ортабоз.

"Данный участок автомобильной дороги и мост по просьбе кыргызской стороны был сдан в аренду Кыргызстану за символическую плату на 49 лет на основе ранее подписанного соглашения между правительством РТ и правительством КР", - отметил Ахмадзода.

Он подчеркнул, что статус этой территории не может быть предметом переговоров в рамках межправительственной комиссии по демаркации и делимитации государственной границы.

"Мы понимаем, какое значение для Кыргызстана имеет транспортное сообщение с Лейлекским районом по этому участку, и не намерены чинить соседям препятствия. Если, конечно, и они не будут создавать барьеры для свободного передвижения граждан Таджикистана по этой дороге и перевозки ими грузов, необходимых как для бытовых нужд, так и для торговли", - добавил глава Согдийской области.

Ахмадзода говорит, что, несмотря на важность этой дороги для соседней страны, таджикская сторона никогда не использовала этот участок как рычаг давления на соседнюю страну.

"Никогда таджикская сторона не использовала и не использует методы давления. Если были случаи перекрытия автодороги, то это происходило либо как ответная мера на противоправные действия другой стороны, либо в целях обеспечения безопасности граждан двух государств во время конфликтов, как временная мера", - заключил глава Согдийской области.

Напомним, губернатора Баткенской области Кыргызстана Абдикарим Алимбаев 30 января 2022 года в интервью "Спутник Кыргызстан" заявил, что этот участок является спорным.