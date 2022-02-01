БНИЦТиО будет реорганизован под скорую помощь

Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии будет реорганизован. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Сообщается, что сегодня, 1 февраля 2022 года министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев посетил Бишкекский научно исследовательский центр травматологии и ортопедии и провел беседу с коллективом центра.

Министр в ходе встречи пояснил, что министерство после согласования с мэрией Бишкека будет проводить реорганизацию учреждения "Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии, ортопедии" путем преобразования в городскую клиническую больницу скорой помощи. В данное время юристы Минздрава КР готовят соответствующие документы о реорганизации Центра.

Сообщается, что основанием для реорганизации является то, что в настоящий момент Центр осуществляет свою деятельность на основании принятого трехстороннего соглашения учредителей: мэрией Бишкека, Бишкекского городского кенеша депутатов и Министерства здравоохранения. А в соответствии с Законом КР от 20 октября 2021 года № 123 "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" и Закона КР "О статусе столицы" Бишкек от 12 декабря 2013 года № 218, Бишкекский городской кенеш не может быть учредителем учреждения "Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии, ортопедии при мэрии г. Бишкек". При этом, финансирование идет через Фонд обязательного медицинского страхования, который находится в ведении Минздрава.

"Также отмечаем, что с пандемией коронавируса в республике имел место дефицит койко-мест на территории Бишкека для госпитализации больных, кроме того, при неясных ситуациях в госпитализации больных необходимо дифференцирование диагноза для госпитализации в соответствующий профильный стационар.

В связи с вышеуказанным и приведением в соответствие с действующим законодательством, преобразование БНИЦТиО в городскую клиническую больницу скорой помощи будет целесообразно, в целях обеспечения населения качественной медицинской помощью и для оказания круглосуточной экстренной медицинской помощи. Городская клиническая больница скорой медицинской помощи будет многопрофильным специализированным учреждением города для оказания круглосуточной экстренной медицинской помощи населению при острых заболеваниях, травмах, несчастных случаях, отравлениях, а также массовых поражениях, катастрофах, несчастных случаях", - говорится в сообщении Минздрава.