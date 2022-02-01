Более миллиарда сомов выплачено в январе в виде различных пособий - МТСОМ

По данным министерства труда, социального обеспечения и миграции КР, в январе 2022 года 1 млрд 144 млн 278,3 тысяч сомов были своевременно выплачены населению в виде различных пособий по социальной помощи населению. Об этом сообщает пресс-служба МТСОМ КР.

По данным ведомства, для сравнения в январе прошлого года общая сумма пособий составила 812 млн сомов.

"Значительное увеличение выплат произошло в рамках реализации указа президента КР о повышение размеров государственных пособий детям с инвалидностью, потерявшим обоих родителей или чьи оба родителя неизвестны, рожденных от матерей, живущих с ВИЧ/СПИДом, а также взрослым – инвалидам с детства. Пособия данным категориям были повышены в два этапа от 50 до 100%.

Всего в стране ежемесячно различным нуждающимся категориям предоставляется более 10 видов пособий по социальной помощи", - говорится в сообщении министерства.