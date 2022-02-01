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Милицией задержан подозреваемый в совершении кражи из салона автомашины

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- Бакыт Басарбек
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В УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка А.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который из салона ее автомашины тайно похитил две сумки, внутри которых были талоны от АСЗ в количестве около 641 штук, банковская карта, технический паспорт, водительские удостоверение и паспорт на имя заявительницы. Об этом сообщает пресс-служба районного УВД.

По данным пресс-службы, материальный ущерб был оценен на общую сумму в 480 тысяч сомов.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района г.Бишкек и начато уголовное по статье 205 ч.2 (Кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных действий и розыскных мероприятий, оперативниками уголовного розыска первого отдела городской милиции УВД Ленинского района Бишкека был установлен и задержан подозреваемый Ж.Б.1977 года рождения и доставлен в следственную службу. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Ленинским районным судом. Затем в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанного к другим аналогичным фактам преступлений, совершенных на территории столицы".


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URL: https://www.vb.kg/413356
Теги:
кража, Ленинский район, Бишкек, УВД
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