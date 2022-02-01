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Гендерные аспекты будут интегрированы в систему высшего образования КР

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане каждая четвертая женщина подвергается семейному насилию и домогательствам на рабочем месте, а семейное насилие стало более жестоким, агрессивным и все чаще заканчивается убийством жертвы, говорят представители кризисных центров. Журналистские расследования и статистика МВД доказывают, что именно женщины чаще всего страдают от рук своих мужей или родственников, 96% зарегистрированных случаев семейного насилия совершались мужчинами. Сообщает пресс-служба ПРООН.

Сообщается, что сегодня, 1 февраля, преподаватели трех вузов начали обучаться по системе практического обучения вопросам гендерного равенства GALS (от англ. Gender Action Learning System) при поддержке Совместной инициативы ЕС-ООН "Луч света" ПРООН и ОФ "Образование для развития сообществ".

Преподаватели Кыргызского государственного юридического университета, Кыргызского национального университета им. Ж.Баласагына и Ошского государственного университета приняли участие в обучении.

По итогам обучения будет создана группа педагогов-составителей, в задачи которой войдет интеграция вопросов гендерного равенства и вопросы предупреждения гендерного насилия в учебные модули юридических факультетов.

О совместной инициативе ЕС-ООН "Луч света"

В январе 2020 года в партнерстве с Правительством Кыргызской Республики ЕС и ООН запустили многолетнюю страновую программу в рамках глобальной Инициативы "Луч света" (Spotlight Initiative) по искоренению всех форм насилия в отношении женщин и девочек. Цель программы - создать среду, в которой все женщины и девочки в Кыргызстане, особенно наиболее уязвимые, живут без насилия и пагубных практик, в том числе детских браков и "ала качуу". Программа включает комплекс интегрированных мер в области политики и законодательства, укрепления институтов, предотвращения насилия, предоставления услуг пострадавшим от насилия, сбора качественных данных и поддержки женского движения и гражданского общества. Программа реализуется пятью агентствами ООН (ООН-Женщины, ЮНФПА, ПРООН, ЮНИСЕФ и УНП ООН) под общим руководством Постоянного Координатора ООН в Кыргызской Республике.


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URL: https://www.vb.kg/413358
Теги:
гендер, семейное насилие, Кыргызстан, женщины, ПРООН
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