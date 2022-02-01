В Японии откроется первый в мире аниме-парк по мотивам мультфильмов культового режиссера Хаяо Миядзаки. Запуск парка развлечений запланирован на 1 ноября 2022 года. Об этом сообщают РИА Новости.

Парк развлечений по мотивам аниме Хаяо Миядзаки откроется в префектуре Айти, в городе Нагакуте, недалеко от Нагои. Дизайн-проект был представлен еще в 2018 году. Планируется, что парк будет разделен на пять тематических зон с аттракционами и кафе.

Территорию оформят по мотивам самых популярных мультфильмов Хаяо Миядзаки: "Мой сосед Тоторо", "Ходячий замок", "Принцесса Мононоке", "Унесенные призраками", "Ведьмина служба доставки". Отдельная зона будет посвящена студии Ghibli, одним из основателей которой является Миядзаки. В ней расположатся выставка экспонатов, кинозал и игровые площадки.