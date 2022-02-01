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У ВИЧ-инфицированной женщины нашли 21 мутацию коронавируса

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- Айжан Мамбеталиева
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Жительница ЮАР с ВИЧ была инфицирована COVID-19 в течение девяти месяцев, за это время в ее организме накопилась 21 мутация. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на сайте Social Science Research Network (SSRN).

Ученые из университетов Стелленбос и Квазулу-Натал Южно-Африканской Республики пришли к выводам, что у девушки был "Бета"-штамм, который набрал дополнительные мутации. При этом заразившаяся на протяжении долгого времени не получала правильного лечения от ВИЧ, с которым родилась.

Девушка получила положительный результат теста на коронавирус в январе прошлого года. В сентябре ее доставили в больницу Кейптауна, где также был выявлен COVID-19. Различные исследования показали, что речь идет о длившейся как минимум 9 месяцев инфекции, а не о повторном инфицировании. Отрицательный результат теста девушка получила лишь в конце ноября.

"Антиретровирусная терапия подавила ВИЧ и избавила от SARS-CoV-2 в течение шести-девяти недель", – отмечается в работе.

По итогам исследований эксперты смогли отметить, что рассмотренный ими случай дополняет доказательства того, что тяжелая иммуносупрессия, связанная с неконтролируемой ВИЧ-инфекцией, может привести к хроническим инфекциям SARS-CoV-2.


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URL: https://www.vb.kg/413365
Теги:
ВИЧ/СПИД, ЮАР, коронавирус, COVID-19, мировые новости
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