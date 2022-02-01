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После гибели двухлетней девочки на ее няню из КР завели уголовное дело

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- Назгуль Абдыразакова
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В Петербурге задержана 34-летняя уроженка Кыргызстана, в квартире которой скончалась двухлетняя девочка. Об этом сообщается на странице Санкт-Петербург Live. Тот самый.

По ее данным, в последние месяцы женщина трудилась няней, опекая малышку по договоренности с ее матерью - своей ровесницей из Узбекистана.

По версии следствия, няня не проявила должного внимания к ребенку. Еще 27 января она заметила ухудшение самочувствия девочки, однако за врачебной помощью обращаться не стала.

В итоге, утром 30 января она нашла бездыханное тело и позвонила матери с требованием забрать его. Та увезла труп из квартиры на проспекте Науки к себе в Мурино, в полицию позже обратился знакомый женщины.

Он рассказал, что мать не могла заниматься ребенком из-за сложного графика работы и нашла по объявлению сиделку за 700 рублей в день. В последний раз она приезжала навестить дочь в начале декабря, затем у нее начались проблемы со здоровьем и с деньгами - к концу января она задолжала няне около восьми тысяч рублей.

"Следствие квалифицировало произошедшее по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Подозреваемая, осуществляя уход и присмотр за малолетним ребенком, не проявила должного внимания к возникшим симптомам заболевания, не обеспечила необходимого лечения, в том числе не обратилась за медицинской помощью к врачам, в результате чего наступила смерть ребенка", - говорится в материалах дела. Следствие намерено просить об аресте няни, соответствующее ходатайство уже подготовлено", - говорится в публикации.


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URL: https://www.vb.kg/413366
Теги:
дети, Россия, Кыргызстан
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