В Кыргызстане с января пособие сиротам повышено на 200 процентов

В Кыргызстане с 1 января 2022 года ежемесячное социальное пособие детям, потерявшим обоих родителей, и детям, оба родителя которых неизвестны, повышено до 6000 сомов. Повышение составило 200% по отношению к размерам ежемесячных социальных пособий, начисляемых до 1 октября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда, социального обеспечения и миграции.
Повышение размеров государственных пособий осуществляется в рамках реализации Указа президента республики Садыра Жапарова от 1 сентября 2021 года. Первым этапом с октября прошлого года пособия были повышены на 50%:
С 1 января 2022 года на 100% по отношению к начислению до 1 октября 2021 года были повышены пособия следующим категориям:
Сообщается, что в настоящее время в КР проживает 1 193 ребенка-сироты, пособия получают 34 181 ребенок с инвалидностью 35 670 взрослых с инвалидностью с детства. 18 192 ребенка получают пособия в связи с утерей кормильца.
В январе 2022 года министерство труда, социального обеспечения и миграции всего выплатило пособия различным категориям, в том числе вышеназванным, на сумму 618 млн 420,3 тысяч сомов против 307 млн 299,1 тысяч сомов в январе прошлого года.