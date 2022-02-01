Это Путин должен Токаеву

В Казахстане развернулась общественная дискуссия по поводу решения Касым-Жомарта Токаева обратиться к силам ОДКБ во время январских событий. Оппозиция считает, что президент Казахстана таким образом поставил себя в позицию должника перед Владимиром Путиным. И в будущем это не позволит ему проводить независимую политику, что в свое время мог делать Нурсултан Назарбаев.

Сам президент РК в недавнем интервью телеканалу "Хабар 24" заявил, что никаких предварительных условий со стороны Кремля для отправки сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на помощь не было.

"Что касается слухов о том, что мы задолжали и так далее. Я ответственно говорю, что никаких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, они были продолжительные, относительно того, что мы потом рассчитаемся, естественно, не было", - сказал Токаев, заметив, что Россия для Казахстана является союзным государством.

Также казахстанский лидер отметил, что контингент ОДКБ во время миссии в Казахстане не произвел ни единого выстрела.

В феврале ожидается первый после январского нападения террористов на города Казахстана визит Токаева в Россию. И его встреча с Путиным поставит точку в надуманной проблеме взаимоотношений между казахами и россиянами.

Если смотреть на события с точки зрения российских интересов, то Владимир Путин за счет ввода контингента ОДКБ в РК получил очень крупные геополитические козыри в своем противостоянии с Западом из-за Украины. Путин продемонстрировали свои возможности военного стратега, реанимировал ОДКБ и показал силу этого военного блока.

В такой ситуации нет смысла говорить, что кто-то кому-то должен. Выиграли оба: Токаев решил свои проблемы, Путин – свои.

Сегодня очень много разных экспертов, которые рассуждают о том, правильно ли поступает Токаев, возглавив "Нур Отан" и не трогая первую семью. Тут нужно отметить, что Касым-Жомарт Токаев очень верно рассчитывает свои дальнейшие политические шаги. Уничтожив назарбаевский клан сегодня он набрал бы очки в глазах народа, но устроив такие масштабные разборки, он потряс бы самые основы казахского государства. И напрочь уничтожил бы имидж РК – как стабильной и богатой страны.

Токаев поступает мудро. Он демонстрирует тонкое политическое чутье в нынешней тяжелой ситуации в Казахстане. Недаром президента РК называют казахским Штирлицем. В дни жестоких испытаний он показал завидное самообладание и мужество, действовал, не дрогнув и не показывая переживаний, которые явно испытывал из-за кровавых событий, разворачивавшихся на улицах и площадях Алматы и других городов. Все эти события показали, что в Казахстане родился сильный президент, который выведет республику на новые пути развития.