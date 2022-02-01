В Бишкеке обсудили сотрудничество мигрантов с госорганами

В Бишкеке обсудили как можно сделать более эффективным сотрудничество мигрантов с государственными уполномоченными органами, частными агентствами занятости и организациями гражданского общества.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, частных агентств занятости, международные организации, организации гражданского общества, а также средства массовой информации.

ОО "Ресурсный центр для пожилых" поделился результатами проекта "Усиление взаимодействия мигрантов, уполномоченных государственных органов и общественных организаций для оказания необходимых услуг мигрантам КР", при поддержке проекта USAID "Безопасная миграция в Центральной Азии", реализуемого Winrock International.

Данный проект позволил внедрить практические инструменты и современные средства коммуникаций для содействия трудоустройству граждан Кыргызской Республики за рубежом в сотрудничестве с Центром трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики (далее ЦТГР).

В рамках данной инициативы было организовано две онайн-ярмарки зарубежных вакансий, в которых приняло

участие более 3-х тысяч граждан;

- презентован обновленный сайт ЦТГР (www.migrant.kg);

- созданы странички Центра в социальных сетях (@info.migrant.kg);

- запущен телефон "Горячей линии" 1899;

- оказана юридическая помощь 9 тысячам гражданам в режиме онлайн через функции ресурсного портала, такие как онлайн-чат с юристами, консультации через WhatsApp, а также операторов "Горячей линии" 1899, в том числе более 7-ми тысяч граждан получили юридические консультации в офисе ЦТРГ;

- обучены представители государственных органов и организации гражданского общества в области миграции, борьбы с торговлей людьми, работы с жертвами торговли людьми.

В ходе встречи директор ЦТГР представил итоги работы по таким направлениям, как содействие в трудоустройстве граждан Кыргызской Республики за рубежом, работы телефона "Горячей линии", работы с частными агентствами занятости и

работы обновленной платформы для мигрантов (www.migrant.kg).

По итогам встречи, участниками был предложен ряд рекомендаций, направленных на улучшение деятельности ЦТГР по вопросам трудоустройства граждан за рубежом.

Мероприятие было организовано в рамках реализации проекта Ресурсного центра для пожилых "Усиление взаимодействия мигрантов, уполномоченных государственных органов и общественных организаций для оказания необходимых услуг мигрантам КР" в партнерстве с Центром трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, при поддержке проекта USAID "Безопасная миграция в Центральной Азии", реализуемого Winrock International.

Напомним, что Проект по Безопасной миграции в Центральной Азии, финансируемый USAID, реализуется Winrock International в четырех странах Центральной Азии. Целью проекта является противодействие торговле людьми, защита потерпевших и содействие безопасной миграции, путем усиления потенциала и взаимной ответственности правительств, гражданского и частного секторов. Проект является частью комплекса мероприятий USAID в странах Азии, направленных на борьбу с торговлей людьми. Более подробная информация доступна на веб-сайте USAID в Центральной Азии