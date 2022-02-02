Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с публикацией Kaktus.media

Проводятся следственные действия для дачи правовой оценки законности опубликованной информации по вопросу на сайте Kaktus.media. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Отмечено, что 27 января 2022 года Kaktus.media опубликовал статью о вооруженном конфликте в приграничной зоне. В статье содержится недостоверная информация о том, что военнослужащие Кыргызской Республики первыми начали стрелять, тем самым спровоцировали Республику Таджикистан.

По данному факту прокуратурой Первомайского района города Бишкек возбуждено уголовное дело по статье 407 ("Пропаганда войны, то есть есть распространение в любой форме взглядов, идей или призывов с целью вызвать агрессию одной страны против другой или развязывания военного конфликта) Уголовного кодекса.

В настоящее время следователями прокуратуры города Бишкек проводятся следственные действия для дачи правовой оценки законности указанных действий.