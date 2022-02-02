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Возбуждено уголовное дело по статье в Kaktus.media о причине конфликта с РТ

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- Канат Кожоев
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Проводятся следственные действия для дачи правовой оценки законности опубликованной информации по вопросу на сайте Kaktus.media. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Отмечено, что 27 января 2022 года Kaktus.media опубликовал статью о вооруженном конфликте в приграничной зоне. В статье содержится недостоверная информация о том, что военнослужащие Кыргызской Республики первыми начали стрелять, тем самым спровоцировали Республику Таджикистан.

По данному факту прокуратурой Первомайского района города Бишкек возбуждено уголовное дело по статье 407 ("Пропаганда войны, то есть есть распространение в любой форме взглядов, идей или призывов с целью вызвать агрессию одной страны против другой или развязывания военного конфликта) Уголовного кодекса.

В настоящее время следователями прокуратуры города Бишкек проводятся следственные действия для дачи правовой оценки законности указанных действий.


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URL: https://www.vb.kg/413381
Теги:
Генеральная прокуратура, СМИ, Кыргызстан, журналисты, уголовное дело, Свобода слова
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