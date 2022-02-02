Осужденный член ОПГ вымогал деньги у предпринимателя. Его нашли

Сотрудники 3 управления ГУУР МВД в результате оперативных мероприятий нашли вымогателя, регулярно требовавшего денег у предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Указывается, что ранее в органы внутренних дел обращался предприниматель с просьбой принять меры в отношении вымогателей. Было установлено, что малознакомые лица, представляясь криминальными авторитетами, регулярно занимались вымогательством путем запугивания.

Как выяснилось, предприниматель занимается перевозкой и поставкой непродовольственных товаров народного потребления. Криминальные элементы регулярно звонили и вымогали денежные средства. Деньги забирали через посредника. Общая сумма, которыми завладели злоумышленники, составляет несколько сотен тысяч сомов.

В рамках расследования данного факта проведены оперативно-розыскные мероприятия.

В результате проведенных работ оперативники 3 управления ГУУР МВД установили, что к фактам угроз и вымогательства причастен гражданин О.Ж.,1986 года рождения, уроженец Нарынской области, осужденный и отбывающий наказание в одном из учреждений ГСИН. Он ранее неоднократно судим. Его доставили в следственную службу.

По данным 3 управления ГУУР МВД КР гражданин О.Ж. состоит на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки. Ранее был установлен и задержан другой соучастник.

В настоящее время ведется расследование.