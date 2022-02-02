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На Иссык-Куле за десять дней выявили 28 пьяных водителей

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- Алина Мамаева
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Инспекторами ООБДД по УВД Иссык-Кульской области за десять дней было выявлено 1 тысяча 226 нарушений ПДД, включая 28 случаев управления автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. На штрафную стоянку поставлено 45 автомашин.

Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Так, 29 января в города Каракола была остановлена автомашина "Мерседес" под управлением 52-летнего водителя, у которого чувствовалось явный запах алкоголя. Медицинское освидетельствование показало, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. При беседе с сотрудниками милиции он представился главой одной из айыльных округов Ак-Суйского района. Позже, выяснилось, что он является главным специалистом социальной защиты.

В отношении водителя составлен протокол, был наложен штраф в соответствии со статьей 193 (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения или не имеющему права на управление транспортным средством) кодекса о правонарушениях. Автомашина поставлена на штрафстоянку.

30 января примерно 01.10 часов ночи в ОВД Жети-Огузского района поступило сообщение из станции "Скорой помощи" о том, что между селами Кызыл-Суу и Оргочор произошло дорожно-транспортное происшествие. По данному сообщение на место происшествие была направлена следственно-оперативная группа районной милиции.

По предварительным данным, 34-летний водитель, управляя служебной автомашины Жети-Огузского РЭС "Фольксваген – Гольф 3", выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречной автомашиной "Хонда-Одиссей". В результате ДТП, водитель служебной автомашины с различными травмами был госпитализирован в районную больницу. Медицинское освидетельствование показало, что водитель служебной автомашины Жети-Огузского РЭС в момент ДТП находился в нетрезвом состоянии.

Собранные материалы по факту ДТП переданы в следственную службу районной милиции для дачи юридической оценки. Автомашина поставлена на штрафстоянку.


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URL: https://www.vb.kg/413394
Теги:
Иссык-Кульская область, ПДД, Иссык-Куль, УВД
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