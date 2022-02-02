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В Бишкеке в честь погибшего в Баткене военного назвали улицу

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- Назгуль Абдыразакова
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Одна из улиц в жилмассиве "Ала-Тоо - 3" названа в честь Эсентура Кубанычбек уулу, героически погибшего военного в пограничном вооруженном конфликте между Кыргызстаном и Таджикистаном в апреле-мае 2021 года. Об этом на своей странице сообщил пользователь Facebook Жыргалбек Бердибеков.

Эсентур Кубанычбек уулу родился 22 января 1991 года в селе Ак-Муз Ат-Башинского района Нарынской области. Парень рос без родителей, учился в пограничном институте в России. Был заместителем начальника спецназа по защите государственной границы.


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URL: https://www.vb.kg/413395
Теги:
Баткенская область, приграничные конфликты, Таджикистан
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