Оперативниками УВД Ленинского района задержан подозреваемый в грабеже

Оперативниками УВД Ленинского района Бишкека задержан подозреваемый в совершении грабежа на территории Ошского рынка. Об этом сообщает пресс-служба районного управления внутренних дел.

По данным пресс-службы, 28 января 2022 года в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратилась жительница столицы О.К., с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который находясь на территории Ошского рынка, завладел мобильным телефоном марки "Редми Нот 8" стоимостью 18 тысяч сомов.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района и возбуждено уголовное дело по статье 206 (грабеж) УК Кыргызской Республики.

В ходе поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками уголовного розыска первого отдела городской милиции УВД Ленинского района задержан подозреваемый А.А.1981 года рождения и доставлен в следственную службу. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом столицы в отношении подозреваемого лица избрана мера пересечения в виде домашнего ареста, сроком на два месяца.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим аналогичным фактам преступлений".