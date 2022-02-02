Air Manas запускает первый чартерный рейс по маршруту Бишкек - Джидда

6 февраля текущего года отечественная авиакомпания Air Manas планирует выполнить первый чартерный рейс по маршруту Бишкек - Джидда. Об этом сообщает МИД Кыргызстана.

Указывается, что открытие рейса стало возможным благодаря подписанному еще в 2014 году соглашению о воздушном сообщении между правительствами Кыргызстана и Саудовской Аравия.

"Рейс будет выполняться частотой один раз в неделю (по воскресеньям) с возможным последующим увеличением количества рейсов до четырех в неделю. После завершения интеграции систем регистрации аэропортов городов Оша и Джидда, авиакомпания Air Manas планирует запустить рейс по маршруту Ош - Джидда", - добавляют в МИД.