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Air Manas запускает первый чартерный рейс по маршруту Бишкек - Джидда

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- Алина Мамаева
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6 февраля текущего года отечественная авиакомпания Air Manas планирует выполнить первый чартерный рейс по маршруту Бишкек - Джидда. Об этом сообщает МИД Кыргызстана.

Указывается, что открытие рейса стало возможным благодаря подписанному еще в 2014 году соглашению о воздушном сообщении между правительствами Кыргызстана и Саудовской Аравия.

"Рейс будет выполняться частотой один раз в неделю (по воскресеньям) с возможным последующим увеличением количества рейсов до четырех в неделю. После завершения интеграции систем регистрации аэропортов городов Оша и Джидда, авиакомпания Air Manas планирует запустить рейс по маршруту Ош - Джидда", - добавляют в МИД.


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URL: https://www.vb.kg/413403
Теги:
авиация, Саудовская Аравия, Кыргызстан, самолеты
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