Сотрудников ГКНБ и Госагентства связи обвиняют в получении взятки

Военной прокуратурой Кыргызстана раскрыто коррупционное дело с участием сотрудников ГКНБ и агентства связи. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Сообщается, что должностные лица Госагентства связи и ГКНБ, получили денежное вознаграждение в размере 4 тысяч долларов от частной компании "Скайнет Телеком" за незаконное продление лицензии на использование радиочастотного спектра со стартовой ценой не менее 6 миллионов сомов.

"По результатам расследования двоим сотрудникам частной компании "Скайнет Телеком", двоим должностным лицам Госагентства связи и сотруднику ГКНБ предъявлены обвинения по статье 336 "Коррупция" УК КР. Дело направлено в суд", - информирует Генпрокуратура.

Незаконно оформленная лицензия возвращена государству. Помимо этого, в бюджет государства взыскано 3 миллиона сомов.