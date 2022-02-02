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Сотрудников ГКНБ и Госагентства связи обвиняют в получении взятки

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- Канат Кожоев
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Военной прокуратурой Кыргызстана раскрыто коррупционное дело с участием сотрудников ГКНБ и агентства связи. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Сообщается, что должностные лица Госагентства связи и ГКНБ, получили денежное вознаграждение в размере 4 тысяч долларов от частной компании "Скайнет Телеком" за незаконное продление лицензии на использование радиочастотного спектра со стартовой ценой не менее 6 миллионов сомов.

"По результатам расследования двоим сотрудникам частной компании "Скайнет Телеком", двоим должностным лицам Госагентства связи и сотруднику ГКНБ предъявлены обвинения по статье 336 "Коррупция" УК КР. Дело направлено в суд", - информирует Генпрокуратура.

Незаконно оформленная лицензия возвращена государству. Помимо этого, в бюджет государства взыскано 3 миллиона сомов.


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URL: https://www.vb.kg/413404
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, Госагентство связи, взятка, Кыргызстан, уголовное дело
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