Ученые назвали кожные симптомы омикрон-штамма

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что у людей, которые заболели штаммом "омикрон", начали замечать симптомы на коже, передает DMER.

К симптомам заболевания штаммом "омикрон" ученые отнесли сыпь, сухость и изменение цвета кожи. Так, эксперты обратили внимание на распространенность бледной, серой или синей кожи среди заболевших данным штаммом, что вызвано низким уровнем насыщения крови кислородом.

В CDC отметили, что этот признак является "предупреждающим", из-за чего следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Также в агентстве рекомендовали обратить внимание на появление потницы. Чаще всего она встречается на локтях, коленях и тыльной стороне кистей и стоп.

Эксперты также призвали обратить внимание на шелушение сухих губ, боль в них и сухую кожу на шее и передней части груди, наиболее подверженной влиянию солнечных лучей.