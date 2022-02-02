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Ученые назвали кожные симптомы омикрон-штамма

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- Канат Кожоев
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В Центре по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что у людей, которые заболели штаммом "омикрон", начали замечать симптомы на коже, передает DMER.

К симптомам заболевания штаммом "омикрон" ученые отнесли сыпь, сухость и изменение цвета кожи. Так, эксперты обратили внимание на распространенность бледной, серой или синей кожи среди заболевших данным штаммом, что вызвано низким уровнем насыщения крови кислородом.

В CDC отметили, что этот признак является "предупреждающим", из-за чего следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Также в агентстве рекомендовали обратить внимание на появление потницы. Чаще всего она встречается на локтях, коленях и тыльной стороне кистей и стоп.

Эксперты также призвали обратить внимание на шелушение сухих губ, боль в них и сухую кожу на шее и передней части груди, наиболее подверженной влиянию солнечных лучей.


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URL: https://www.vb.kg/413412
Теги:
коронавирус, COVID-19, пандемия, COVID
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