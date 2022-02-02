Запущен информационный портал разрешительных документов для бизнеса

В целях создания возможности получения в электронном формате исчерпывающей информации о разрешительных документах, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, выдаваемых государственными органами и органами местного самоуправления разработан и запущен информационный портал разрешительных документов.

Данный портал создан в целях:

составления исчерпывающего перечня разрешительных документов Кыргызской Республики, выдаваемых для осуществления предпринимательской деятельности; создания основы для автоматизированной системы выдачи лицензий и разрешений; сокращения временных издержек бизнеса (пользователей), получение актуальной информации.

В настоящее время, Министерством экономики и коммерции проводится мониторинг на правильность и достоверность введенных данных и обновление данных в Едином электронном реестре. В указанном реестре содержится информация о 160 разрешительных документах и пополнение базы данных продолжается. Государственные органы вносят исчерпывающую информацию о разрешительных документах и постоянно обновляют его.

"Следующий этап - это внедрение автоматизации выдачи лицензий и разрешений в электронном формате по всем видам деятельности.

В настоящее время на данном портале подготовлены демо-версии подачи онлайн заявления пяти разрешительных документов", - сообщает пресс-служба Минэкономики.