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Запущен информационный портал разрешительных документов для бизнеса

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- Алина Мамаева
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В целях создания возможности получения в электронном формате исчерпывающей информации о разрешительных документах, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, выдаваемых государственными органами и органами местного самоуправления разработан и запущен информационный портал разрешительных документов.

Данный портал создан в целях:

  1. составления исчерпывающего перечня разрешительных документов Кыргызской Республики, выдаваемых для осуществления предпринимательской деятельности;
  2. создания основы для автоматизированной системы выдачи лицензий и разрешений;
  3. сокращения временных издержек бизнеса (пользователей), получение актуальной информации.

В настоящее время, Министерством экономики и коммерции проводится мониторинг на правильность и достоверность введенных данных и обновление данных в Едином электронном реестре. В указанном реестре содержится информация о 160 разрешительных документах и пополнение базы данных продолжается. Государственные органы вносят исчерпывающую информацию о разрешительных документах и постоянно обновляют его.

"Следующий этап - это внедрение автоматизации выдачи лицензий и разрешений в электронном формате по всем видам деятельности.

В настоящее время на данном портале подготовлены демо-версии подачи онлайн заявления пяти разрешительных документов", - сообщает пресс-служба Минэкономики.


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URL: https://www.vb.kg/413413
Теги:
Кыргызстан
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