"Талибан" объявил о назначении женщин на руководящие должности

Движение "Талибан" впервые с момента захвата власти в Афганистане в августе прошлого года объявило о назначении женщин на руководящие должности. Как уточнил в социальных сетях замминистр информации и культуры Забихулла Муджахид, пока речь идет только о сфере здравоохранения. Об этом сообщает Lenta.ru

По распоряжению главы временного кабмина доктор Малалай Рахим назначена директором специализированного родильного дома "Малалай" в Кабуле - единственного акушерско-гинекологического учреждения подобного рода в Афганистане. А доктор Ариан была назначена директором гинекологической клиники в квартале Шахрара в Кабуле.