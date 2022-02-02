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"Талибан" объявил о назначении женщин на руководящие должности

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- Айжан Мамбеталиева
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Движение "Талибан" впервые с момента захвата власти в Афганистане в августе прошлого года объявило о назначении женщин на руководящие должности. Как уточнил в социальных сетях замминистр информации и культуры Забихулла Муджахид, пока речь идет только о сфере здравоохранения. Об этом сообщает Lenta.ru

По распоряжению главы временного кабмина доктор Малалай Рахим назначена директором специализированного родильного дома "Малалай" в Кабуле - единственного акушерско-гинекологического учреждения подобного рода в Афганистане. А доктор Ариан была назначена директором гинекологической клиники в квартале Шахрара в Кабуле.


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URL: https://www.vb.kg/413414
Теги:
Афганистан, здравоохранение, Талибан, женщины, новости мира
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