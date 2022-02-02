Создатель реактивного ранца огорчен, что его изобретение не хотят покупать

Австралийский изобретатель Дэвид Мейман создал и впервые испытал реактивный ранец еще несколько лет назад. А сейчас переживает из-за того, что его необычное изобретение не пользуется популярностью. Об этом сообщает издание The Byte.

"Я летал вокруг гавани Сиднея, - говорит Мейман. - Я до сих пор помню, что летел достаточно близко, чтобы видеть бегунов и людей, гуляющих в ботанической зоне, и некоторые из них даже не подняли головы".

Изобретатель путешествовал с помощью реактивного ранца и утверждает, что в других странах ажиотажа тоже не было. Кроме того, практически никто не хочет последовать его примеру и тоже летать на этом устройстве.

Вероятно, все дело в непрактичности конструкции. Ранец тяжелый, во время полета нужно быть в нескольких слоях защитной одежды, чтобы не получить ожоги от керосина. Эксперты предсказывают, что пока создатели реактивных ранцев не разберутся с их ценой, практичностью и безопасностью, потребители не будут обращать на них особого внимания и тем более покупать.