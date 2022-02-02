Как иностранцам вакцинироваться от COVID-19 в Кыргызстане?

Никаких препятствий для вакцинации иностранцев от COVID-19 в Кыргызстане нет. Иностранные граждане, находящиеся длительное время на территории нашей страны, получают прививку наряду с кыргызстанцами. Об этом сообщила заведующая отделом общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, так как пандемия коронавируса затронула весь мир, то сегодня все системы здравоохранения заинтересованы в повышении охвата вакцинацией граждан.

"Если гражданин другой страны находится в Кыргызстане продолжительное время, то, конечно, нужно здесь вакцинироваться. Это, к примеру, сотрудники международных организаций, посольств, работники компаний в командировке, студенты или туристы. Они ведь тоже могут стать источником инфекции. И для того, чтобы обезопасить себя и окружающих, сформировать иммунитет к коронавирусной инфекции, необходимо получить вакцину.

Иностранцы вакцинируются, как коллективом, так и по одному. Они могут получить здесь две дозы вакцины, а могут - одну здесь, а вторую у себя на родине", - рассказывает Акматова.

Иностранные граждане могут получить бесплатно любую имеющуюся в наличии вакцину от COVID-19 во всех прививочных пунктах - временных или постоянных. Сама процедура прохождения вакцинации такая же, как и для граждан КР: