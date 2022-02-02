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Как иностранцам вакцинироваться от COVID-19 в Кыргызстане?

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- Алина Мамаева
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Никаких препятствий для вакцинации иностранцев от COVID-19 в Кыргызстане нет. Иностранные граждане, находящиеся длительное время на территории нашей страны, получают прививку наряду с кыргызстанцами. Об этом сообщила заведующая отделом общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, так как пандемия коронавируса затронула весь мир, то сегодня все системы здравоохранения заинтересованы в повышении охвата вакцинацией граждан.

"Если гражданин другой страны находится в Кыргызстане продолжительное время, то, конечно, нужно здесь вакцинироваться. Это, к примеру, сотрудники международных организаций, посольств, работники компаний в командировке, студенты или туристы. Они ведь тоже могут стать источником инфекции. И для того, чтобы обезопасить себя и окружающих, сформировать иммунитет к коронавирусной инфекции, необходимо получить вакцину.

Иностранцы вакцинируются, как коллективом, так и по одному. Они могут получить здесь две дозы вакцины, а могут - одну здесь, а вторую у себя на родине", - рассказывает Акматова.

Иностранные граждане могут получить бесплатно любую имеющуюся в наличии вакцину от COVID-19 во всех прививочных пунктах - временных или постоянных. Сама процедура прохождения вакцинации такая же, как и для граждан КР:

  1. человек предоставляет паспорт
  2. заполняет лист информированного согласия
  3. получает консультацию группы врачей, которые находятся в пункте вакцинации. Измеряются давление, температура тела, частота сердечных сокращений
  4. информация о вакцинируемом вводится в базу данных
  5. получает вакцину
  6. проходит контроль самочувствия, находясь 30 минут в комнате ожидания
  7. получает бейджик и памятку о возможных реакциях на вакцину (свойственных и несвойственных).


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URL: https://www.vb.kg/413419
Теги:
вакцина, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, пандемия, COVID, вакцинация
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