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Тилек Усупов: Президент- это главный человек в стране и его надо защищать

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- Назгуль Абдыразакова
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Находясь под защитой госохраны, высокопоставленные чиновники не смогут полноценно общаться с народом. Об этом нашему изданию заявил общественный деятель и глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов.

"Сейчас идет обсуждение законопроекта о предоставлении государственной охраны высокопоставленным лицам президенту, спикеру, верховному судье и др. На сегодняшний день политика нашего президента Садыра Нургожоевича нацелена на благосостояние народа. Ему в принципе охрана не нужна потому что его охраняет народ. Когда требуется охрана? в чрезвычайных ситуациях или нападении и угрозе жизни человека. Президент это главный человек в стране И его необходимо защищать, чтобы он смог до конца довести свои начинания, а другим лицам, которые претендуют на госохрану, считаю, нужно отказаться от этой услуги. Идет нагрузка на госбюджет и кроме этого с расширением государственной охраны будет теряться связь с народом. Потому что преграда в виде охраны не будет давать простому гражданину встретиться и переговорить с чиновником о своих чаяниях. Мы все прекрасно понимаем, что сегодня экономическое положение в нашей стране оставляет желать лучшего. Поэтому лишнюю нагрузку на бюджет в виде охраны, транспорта, бензина и каких-то других привилегий можно убрать, - говорит Тилек Усупов.

Напомним, что в прошлом году государственный комитет национальной безопасности КР предложил внести поправки в Закон "О государственной охране", поскольку после принятия новой Конституции страна перешла на президентскую форму правления. Законопроект определят новый круг охраняемых лиц с исключением из действующего законодательства норм о предоставлении охраны депутатам Жогорку Кенеша. Сейчас госохрану парламентарию можно обеспечить по решению спикера, если ему грозит опасность.

Кто будет иметь право на госохрану, согласно проекту закона:

-президент в период исполнения полномочий (отказаться нельзя);

-члены семьи президента (супруга, дети, в том числе несовершеннолетние), но только в пределах Кыргызстана (такой нормы раньше не было);

-экс-президент (пожизненно);

-торага Жогорку Кенеша;

- председатель кабинета министров (ранее премьер-министр);

- председатель Верховного суда;

- председатель Конституционного суда (вновь образованный орган).


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URL: https://www.vb.kg/413428
Теги:
ГКНБ, законопроект, Кыргызстан
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