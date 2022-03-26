В Бишкеке прошла церемония вручения пожарных машин МЧС

25 марта на площади Ала-Тоо прошла церемония вручения 58 пожарных машин Министерству чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным были продемонстрированы технические возможности современных пожарных машин.

На сегодняшний день все спецавтомобили успешно прошли предварительные испытания и поступят в распоряжение МЧС Кыргызской Республики. Они будут направлены на службу в областные, городские пожарно-спасательные части страны.

Такого масштабного обновления автопарка пожарных машин не производилось с 2008 года.

Новая техника укомплектована современным пожарно-техническим оснащением, специальным оборудованием и инструментами. В каждой из них установлены цистерна емкостью 6 тонн, пенобак и насосы различной мощности, а также оснащены цифровой автомобильной радиостанцией для поддержки различных типов голосовых вызовов.

Пожарные машины оборудованы специальными аварийно-спасательными инструментами, позволяющие проводить все необходимые спасательные мероприятия.

Закупленные машины обладают высокой проходимостью и приспособлены для работы в сложных климатических условиях.

Спецтехника была закуплена по линии проекта "Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане" (ERIK), финансируемого Всемирным банком.