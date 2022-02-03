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Омикрон лезет в глаза

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- Нина Ничипорова
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Вы верите, что уровень заболеваемости омикроном у нас резко упал буквально за несколько дней. Притом что везде в мире вирус буйствует вовсю и обновляет рекорды по зараженности. Поэтому в минздравовскую цифирь верится с большим трудом. Тем более что, по данным самого же министерства, в Бишкеке осталось около 80 свободных мест для больных ковидом. А количество больных в тяжелом состоянии постоянно увеличивается.

Однозначно растет и заболеваемость. Просто люди не обращаются к врачам, если не нужен больничный, лечатся дома. Но, как признаются сами врачи, стоит одному члену семьи заболеть, омикрон прицепится и к другим. Он, как уже сообщалось, способен заразить до 20 человек. В придачу к этому, как ученые установили, новая мутация способна жить на пластиковых предметах и коже человека гораздо дольше, чем предыдущие версии вируса. На пластике дельта, например, могла держаться 114 часов, а омикрон сможет прожить почти 194 и оставаться заразным. Отчасти именно по этим причинам он заместил предшествующие варианты коронавируса и стал молниеносно размножаться.

По данным ученых, он стал чаще других вариантов коронавируса проникать в организм человека и через слизистую оболочку глаз. Медики вообще называют глаза "воротами" для проникновения вируса в организм. Еще в самом начале пандемии, помнится, они рекомендовали мыть руки и не касаться глаз. А первым симптомом при таком пути заражения является конъюнктивит.

И о прививках. Вчера промелькнуло сообщение, что из 700 зараженных ковидом, которые находятся в реанимационных отделениях разных больниц Санкт–Петербурга, только один был привит. Комментарии, думается, не требуются. Неплохо было бы и нашему Минздраву сообщать, сколько человек из непривитых в тяжелом состоянии привозят в реанимацию. Возможно, это кого–нибудь побудило сделать прививку. То, что она защищает, уже даже не обсуждается. Однозначно: да. После прививки риск тяжелого течения коронавирусной инфекции практически исключается, хотя заболеть в легкой или средней форме все–таки можно. Как и гриппом. При этом симптомы могут появиться те же, что и у непривитых, например, головная боль, слабость, боль в суставах, обильное потоотделение. У привитых все это проходит максимум дня за три. Температура тоже может подняться, но продержится недолго. А непривитый человек может чувствовать недомогание дней десять, не меньше. И пока до конца неясно, какими последствиями это может закончиться.

В России отмечается резкий рост заболеваемости омикроном среди детей от двух до пяти лет, которые заболевают в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами коронавируса. Он поражает бронхи у детей, и их приходится госпитализировать, в том числе в реанимацию. У нас об этом почему–то не говорят ни в Минздраве, ни в оперативном штабе. Все малыши здоровые?

Как прогнозируют ученые, очередная волна коронавируса штамма омикрон достигнет пика в феврале. Снижение начнется в лучшем случае в марте–апреле. На этом пандемия может закончиться, но китайские ученые уже говорят о появлении новых мутаций вируса. Поэтому вполне благоразумный шаг предприняло наше правительство, запретив экспорт лекарств, чтобы не повторилась сложная эпидситуация 2020 года. Пока в медикаментах недостатка нет. Есть и хорошая новость: школы возвращаются к работе в офлайн–режиме.

Кстати, в мире заразилось почти 362 миллиона человек, умерли 5,6 миллиона.


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URL: https://www.vb.kg/413439
Теги:
Кыргызстан, коронавирус
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