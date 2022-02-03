Мошенники вымогают деньги, прикрываясь именем президента

Участились случаи мошенничества с якобы приглашением на мероприятия с участием главы государства и вымоганием денежных средств.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте президента

"Уважаемые кыргызстанцы, в последнее время участились случаи мошенничества, когда, представляясь различными должностными лицами, поступают звонки гражданам с приглашением на якобы личные мероприятия с участием президента КР. Таким образом, войдя в доверие обманным путем, мошенники вымогают денежные средства у кыргызстанцев. Просим граждан быть бдительными, не вестись на подобные действия мошенников, а при столкновении с подобными случаями – незамедлительно обращаться в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.