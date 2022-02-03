В России организацию "Колумбайн" признали террористической

В России Международная организация "Колумбайн" внесена в число террористических и запрещенных. Что последует за признанием международного движения террористическим и запрещенным в России? Об этом расследование журналистов "Известий".

Беда в том что в открытом информационном пространстве в сеть "Колумбайна" может попасть любой школьник. Настораживает, что среди пользователей - большое количество молодых людей из России и Казахстан, а сколько в списке наших - неизвестно. И, возможно, есть необходимость и у нас внести эту организацию в список запрещенных.

" Признание международной организации "Колумбайн" террористической и запрещенной в России позволит надзорным органам быстрее и эффективнее блокировать связанный с ней опасный контент в интернете. А правоохранительные органы смогут усилить борьбу с деструктивными сообществами в социальных сетях, их участниками и создателями. Такое мнение высказали опрошенные "Известиями" эксперты. 2 февраля решение о признании международной организации "Колумбайн" террористической принял Верховный Суд РФ по иску Генеральной прокуратуры. Как новый статус организации поможет минимизировать число сторонников опасного увлечения, разбирались "Известия".

"Привет" из-за рубежа

Материалы дела по иску Генеральной прокуратуры РФ в отношении международной организации "Колумбайн" были помечены грифом "секретно", поэтому заседание Верховного Суда проходило в закрытом режиме. Журналистов пустили только на оглашение приговора. Согласно ему, "Колумбайн" признан террористической и запрещенной в России. Суд постановил внести организацию в список запрещенных в РФ.

Идеи "Колумбайна" распространились по всему миру после трагедии в одноименной американской школе. 20 апреля 1999 года в штате Колорадо произошло массовое убийство подростков. Два старшеклассника - Эрик Харрис и Дилан Клиболд - напали на других учеников и учителей собственной школы, используя стрелковое оружие и самодельные взрывные устройства. Ранив 37 человек (13 из них - смертельно), подростки покончили с собой. Название той школы превратилось в эвфемизм.

"Колумбайн" называют организацией, однако по сути это неформальное подпольное движение, объединяющее под своим крылом тех, кто интересуется идеями агрессии и скулшутинга. Ярко выраженной структуры, руководства и юридического адреса у него нет. Зато есть подражательство в одежде, стиле, аксессуарах - по всему миру подростки, вовлеченные в деструктивные идеи, повторяют образы Харриса и Клиболда.

Опрошенные "Известиями" эксперты еще в 2018 году отмечали, что современные подростки - подражатели массовых убийц из США - считают свою жизнь недостаточно наполненной, в связи с чем в мире возник реальный риск появления субкультуры "колумбайнеров". В соцсетях и мессенджерах на протяжении последних лет неоднократно фиксировался всплеск интереса к таким идеям. Последний был в прошлом году. Об этом "Известиям" сообщил руководитель Центра исследований легитимности и политического протеста Евгений Венедиктов. Опасную тенденцию зафиксировал программный комплекс "Демон Лапласа", с помощью которого ведется машинный мониторинг социальных сетей. - Выгрузки из телеграм-каналов показали значительный рост общения на эту тему, причем оно носит международный характер. В чатах - не только российские номера, но преимущественно украинские и казахстанские. Это очень значительный сегмент. Учитывая информационную войну на Украине, нельзя исключать, что это тоже один из способов дестабилизировать ситуацию в нашем государстве, - высказал предположение эксперт.

В сообщении Генеральной прокуратуры, опубликованном по итогам решения ВС, также отмечалось, что "деятельность широко развитой структуры "Колумбайна" координируется с использованием возможностей сети Интернет".

В декабре 2018 года Госдума приняла закон, направленный на защиту жизни детей от "колумбайн-сообществ" в социальных сетях. Он предписывал соцсетям немедленно блокировать такой потенциально опасный контент. Несмотря на это, в конце октября 2020 года секретарь Совбеза РФ и экс-директор ФСБ Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе сообщил, что в соцсетях около 70 тысяч несовершеннолетних состоят в сообществах, посвященных школьному террору. Власти считают, что признание организации террористической должно сократить число ее последователей до минимума.

Вне правового поля

Массовое сознание устроено так, что любое упоминание о "колумбайне" привлекает внимание досужих граждан, считает профессор уголовного права Сергей Максимов. Поэтому говорить и писать об этом нужно крайне осторожно, добавил он. В Уголовном кодексе РФ есть ст. 205 "Террористический акт", минимальное наказание по которой начинается от десяти лет. Однако она предусматривает деяние, то есть участие в теракте или его подготовку. Участие в сообществах и обсуждение темы в соцсетях под эту статью не подпадают, рассказал Сергей Максимов.

- Признание организации террористической - это профилактическая мера и безупречная правовая санкция, принятая судом. И, безусловно, она может и будет работать как правовой механизм, который приносит пользу. Для всего легального поля это сигнал, что любые упоминания организации без соответствующей оговорки в скобках - "запрещена в РФ" - отныне незаконны. И так будет на вечные времена до потенциальной отмены решения или изменения регулирования в этой части, - сказал он. Меры по ограничению доступа к материалам по теме "колумбайна" Роскомнадзор может принимать в случае поступления в установленном порядке соответствующих решений суда и Росмолодежи, сообщили "Известиям" в ведомстве. На основании таких решений ссылки на противоправные материалы вносятся Роскомнадзором в Единый реестр запрещенной информации.

Отдельный учет материалов тематики "колумбайн" в Едином реестре не ведется, они учитываются в теме "скулшутинга" - запрещенной информации с пропагандой вооруженного насилия на территории образовательных учреждений, добавили в Роскомнадзоре. Всего с 2018 года по настоящее время в ведомство поступило более 80 решений судов и около 2,5 тыс. решений Росмолодежи, в соответствии с которыми запрещенной признавалась информация по тематике "скулшутинга". Все материалы такого толка уже удалены. По сути состоявшееся решение Верховного Суда - это выталкивание любых проявлений организационной активности по теме шутинга за пределы легального правового поля, считает Сергей Максимов. Отныне любое вовлечение в организацию и содействие ее деятельности будет рассматриваться как административно, а то и уголовно наказуемые преступления. Это может быть любая информационная помощь, предоставление печатных площадей, литература соответствующего содержания, оказание финансовой помощи.

- Это абсолютно понятный сигнал, что с этим явлением нельзя иметь ничего общего, - считает эксперт. Решение Верховного суда - положительный сигнал прежде всего для родителей, способ привлечь внимание к тем сайтам, на которых "зависают" их дети, рассказал "Известиям" психолог Марк Сандомирский. А главное, новый статус даст возможность надзорным органам блокировать опасный контент в соцсетях, считает он. - Колумбайн стал культом - все эти мальчики, которые одеваются под колумбайн и ведут себя определенными образом. Важно, что это движение будет табуировано, - отметил эксперт. Природа шутинга как явления неоднозначна, иногда за ним стоит вполне определенный психический диагноз, а порой это способ выразить свою неудачливость. Случаи, подобные колумбайну, это всегда "расширенный суицид", человек знает, что идет на смерть, но хочет вовлечь в это и других людей, что вдвойне безнравственно, добавил Марк Сандомирский"

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