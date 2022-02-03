Погода
$ 84.67 - 84.90
€ 94.00 - 95.50

Эдиль Байсалов: Переизбыток рабочей силы в КР в ближайшие годы сохранится

181  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Зампред кабмина Эдиль Байсалов провел совещание с участием руководителей государственных органов, представителями агентств занятости, международных организаций и общественных активистов. Участники обсудили вопросы развития системы организованного трудоустройства граждан за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Совещание в кабмине прошло в рамках реализации Указа президента "О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации".

Речь на совещании шла об усилении координации деятельности госорганов в организованном наборе трудовых мигрантов.

"Приоритет Кабмина - в создании рабочих мест внутри страны. Сейчас мы стремимся вернуть в республику наиболее квалифицированные кадры не только в сфере услуг и производства, но и в школы, больницы и государственные органы. Однако в ближайшие годы у нас сохранится переизбыток рабочей силы за счет молодых граждан. Мы будем предпринимать активные усилия, чтобы они смогли найти хорошо оплачиваемую работу за рубежом. Именно там, где они могут приобрести высоко востребованные навыки для развития экономики и инвестиций в нее", - отметил Эдиль Байсалов.

По итогам совещания госорганам даны поручения в части качественной юридической поддержки наших соотечественников, облегчения их легального трудоустройства, введения страхования. Также было поручено ускорить работу по заключению соглашения об облегчении визового режима и возможности выезда на работу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413455
Теги:
трудовая миграция, трудоустройство, Кабинет министров, Эдиль Байсалов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  