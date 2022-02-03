Эдиль Байсалов: Переизбыток рабочей силы в КР в ближайшие годы сохранится

Зампред кабмина Эдиль Байсалов провел совещание с участием руководителей государственных органов, представителями агентств занятости, международных организаций и общественных активистов. Участники обсудили вопросы развития системы организованного трудоустройства граждан за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Совещание в кабмине прошло в рамках реализации Указа президента "О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации".

Речь на совещании шла об усилении координации деятельности госорганов в организованном наборе трудовых мигрантов.

"Приоритет Кабмина - в создании рабочих мест внутри страны. Сейчас мы стремимся вернуть в республику наиболее квалифицированные кадры не только в сфере услуг и производства, но и в школы, больницы и государственные органы. Однако в ближайшие годы у нас сохранится переизбыток рабочей силы за счет молодых граждан. Мы будем предпринимать активные усилия, чтобы они смогли найти хорошо оплачиваемую работу за рубежом. Именно там, где они могут приобрести высоко востребованные навыки для развития экономики и инвестиций в нее", - отметил Эдиль Байсалов.

По итогам совещания госорганам даны поручения в части качественной юридической поддержки наших соотечественников, облегчения их легального трудоустройства, введения страхования. Также было поручено ускорить работу по заключению соглашения об облегчении визового режима и возможности выезда на работу.