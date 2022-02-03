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"Байчечекей" – журнал, на котором выросли многие нынешние взрослые

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- Айжан Мамбеталиева
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Единственному красочному детскому журналу "Байчечекей" в этом году исполнилось 45 лет. Редактор рассказал, как за эти годы менялся журнал и что сейчас издание старается идти в ногу со временем.

В 1977 году вышел в свет первый номер журнала для малышей. С таким знаменательным событием юных читателей поздравил патриарх кыргызской литературы Аалы Токомбаев. Ну а с 45-летием сотрудников журнала поздравил глава страны Садыр Жапаров, президент, оказывается, в детстве тоже читал этот журнал.

"Вопрос о том, что и в Кыргызстан необходимо такое издание для малышей, был решено Постановлением ЦК КПСС. Ведь в соседнем Узбекистане уже издавался журнал для малышей "Гунча", а в Казахстане – "Балдырган". И тогда в Москве решили, что и Кыргызстану необходим такой журнал для самых юных читателей, и решено было назвать его "Подснежник" - "Байчечекей". Название его символично, ведь в переводе на русский "байчечекей" – это "подснежник". Наш журнал, как и этот хрупкий цветок, также пробивается, словно сквозь снег, через все невзгоды и проблемы. И уже 45 лет ему рады мальчики и девчонки по всей стране, - говорит главный редактор журнала Токтосун Самудинов.

У журнала, пожалуй, как и у любого издания, тоже были трудные периоды. Но все еще есть подписчики, которые с нетерпением ждут журнал. Юбилейный номер, к примеру, весь ушел по подписке в количестве пяти тысяч экземпляров.

"Мы очень боялись, что люди в период пандемии, когда столько трудностей, не захотят читать детскую периодику, но оказалось, что дети ждут издание и журнал востребован и нужен. Для журналиста, наверное, это и есть самое важное, чтобы его произведения были востребованы и интересны, говорит Токтосун Самудинов. - В советское время тираж нашего журнала составлял почти 80 тысяч экземпляров в месяц. Сейчас он всего пять тысяч, но и это не плохо. На него подписываются в самых отдаленных районах страны: Баткене, Тогуз-Торо, Ат-Башы, Аксуйском районе. В былые времена только Карасуйский район забирал сразу 5 тысяч штук, сейчас это количество расходится по всей стране".

Он рассказывает, что журнал держится на трех китах: занимательность, познавательность и развлекательность. И рассчитан на аудиторию детей дошкольного и младшего школьного возраста.

"Не секрет, что сейчас дети перестали читать книги, мальчишки и девчонки заняты телефонами. У меня внуки тоже и мультфильмы, и фильмы смотрят в телефонах, и даже книги там читают. Мы же стараемся хоть немного отвлечь их от гаджетов. В школах, особенно в отдаленных регионах, задания в учебниках не такие занимательные, а наш журнал служит как бы дополнением к школьной программе. В каждом номере есть загадки, ребусы, стихи, сказки. И обязательно ответы на задания, чтобы проверить свои ответы, - рассказывает редактор. - Мы часто получаем звонки и письма от бабушек и дедушек, чьи дети уехали на заработки в Россию, а внуков оставили им. Говорят, что наш журнал как журнал семейного чтения, очень помогает в доступной и игровой форме занять малышей. Всегда ждут следующий выпуск.

Он также рассказал, что от читателей поступали предложения сделать в журнале пару страниц на русском языке. И это новшество ввели. Теперь сказки и стихотворения печатаются на двух языках, а также появились игры, которые обучают не только русскому, но и английскому языку.

"Байчечекей" поддерживает молодых писателей и поэтов. К примеру, в последних номерах публиковались стихотворения детской поэтессы Светланы Луговой.

Журнал, несмотря на то, что ему исполнилось 45 лет, старается идти в ногу со временем и помнить, что он предназначен в первую очередь для малышей, а потому 12 раз в год необходимо придумывать для них незатейливые, интересные, красочные игры и задания. В редакции, где мы беседовали, на столе аккуратно разложены цветные яркие номера за разные годы. Но среди них один выделяется особенно ярко, бросается в глаза портрет ребенка. Издание, несмотря на юный возраст своих читателей, не забывают и о серьезных, актуальных вопросах, волнующих всех граждан страны. Один из номеров вышел спецвыпуском, в память о 12-летней девочке Мадине, которая в прошлом году погибла во время конфликта на кыргызско-таджикской границе. На обложке был напечатан портрет девочки и посвященные ей слова: "Мадина, мы тебя не забудем". Этот номер почти весь купили и увезли в Баткен, где жила девочка, где остались ее родные и друзья.


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URL: https://www.vb.kg/413459
Теги:
дети, Кыргызстан
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