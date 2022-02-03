100 дней кабмина: ставка по ипотеке снижена до 4-6 процентов годовых

Кабинет министров публикует итоги ста дней работы. Одним из достижений стало снижение процентной ставки по ипотечным кредитам до 4-6 процентов годовых.

Кабмин увеличил размер уставного капитала открытого акционерного общества "Государственная ипотечная компания" до 5,3 миллиарда сомов, что в будущем позволит привлечь дополнительные инвестиции на внешнем рынке для развития системы государственного ипотечного кредитования.

С октября 2021 года по ранее выданным ипотечным кредитам с большинством коммерческих банков достигнута договоренность по снижению процентной ставки по ипотечным кредитам с 6-8 процентов до 4-6 процентов годовых.

На 31 декабря 2021 года ипотечных кредитов было выдано на сумму 1 567 миллионов сомов, и жильем обеспечены 732 семьи.

Также кабмином одобрен проект Соглашения на получение гранта от Немецкого банка развития "KfW" на сумму 9 миллионов евро для развития системы государственного ипотечного кредитования.

В декабре 2021 года разработан и внедрен механизм по исламским принципам жилищного финансирования. Пять займов на 16 миллионов сомов выдано по стандартам шариата.