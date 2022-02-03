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Мигранту из Кыргызстана в Москве требуется помощь

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- Назгуль Абдыразакова
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Мигранту из Кыргызстана Айбеку Абакову, который в настоящее время находится в ожоговом отделении, требуется более 700 тысяч сомов на операцию. Об этом написала пост в соцсетях супруга пострадавшего Гулзат Алыбаева.

По ее словам, муж работал в Москве и проживал в здании, где трудился. Там произошел пожар, мужчина получил 70-процентный ожог тела. Ему провели первую операцию, ему нужна вторая операция для удаления пальцев левой руки, и для этого необходима сумма более 700 тысяч сомов.

По словам женщины, она является инвалидом второй группы, проживает с тремя детьми в съемной квартире в Токмаке. Женщина в данный момент находится рядом с мужем и ухаживает за ним.

Алыбаева просит всех неравнодушных помочь ей.

Номер карты 4817760334874405, телефон:79015656697.


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URL: https://www.vb.kg/413462
Теги:
Москва, Кыргызстан, Помощь, Мигрант
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