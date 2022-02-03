В Чуйской области задержаны четверо подозреваемых в краже

В Чуйской области задержаны четыре человека, подозреваемые в краже станка для прессования шерсти, железной сушилки для кормов, железной мельницы и железных саней. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ОВД Жайылского района с заявлением обратился местный житель. Он рассказал, что 23 января из его сарая были украдены станок для прессования шерсти, сушилка для кормов, мельница и сани.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД Жайылского района по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 ("Кража") УК КР. Начато досудебное производство.

В ходе проведения рейдовых мероприятий под наименованием "Вор" сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Жайылского района по подозрению в совершении данного преступления в ОВД района были доставлены 44-летний А.М., 36-летний М.Б., 38-летний А.У. и 42-летний И.А. Следственные мероприятия продолжаются. Сумма причиненного ущерба устанавливается.