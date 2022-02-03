Эксперты обсудили пути выхода из кризиса по энергетической безопасности КР

В Бишкеке на площадке дискуссионного клуба "Пикир" эксперты обсудили вопросы энергетической безопасности Кыргызстана и пути выхода из перманентного кризиса.

В мероприятии приняли участие эксперты из Кыргызстана и России, в том числе авторитетные энергетики, политологи, специалисты по вопросам безопасности, журналисты, а также студенты Международного университета Кыргызской Республики и Кыргызско-Российского Славянского университета.

В ходе дискуссии обсуждались причины энергокризисов в Кыргызстане, пути решения проблем энергетической безопасности республики, перспективы сотрудничества Кыргызстана и России в сфере энергетики, в т.ч. атомной.

Экс-министр промышленности, энергетики и топливных ресурсов КР Ильяс Давыдов рассказал, что до 1994 года центральноазиатская энергетическая система работала параллельно, управляясь из Ташкента.

"Стандарты и нормативы спускались после согласования со всеми руководителями. В те годы одни районы Кыргызстана получали электроэнергию из Таджикистана, другие – из Узбекистана, Таласская область была полностью подключена к Казахстану. В то время вводили 10-12 млрд кВтч генерирующих мощностей. Однако после распада СССР энергосистема стала "раскачиваться.

С 1994 года Кыргызстан вкладывал средства в то, чтобы перевести снабжение на свои системы. Первой была задача перевести Таласскую область, чтобы не зависеть от энергосистем Казахстана и Узбекистана. В части сетевого хозяйства мы сделали всё, что смогли. Одним из важных моментов стало строительство ЛЭП "Датка-Кемин". Я бы хотел подчеркнуть, что наша республика – горная: линия от Токтогула до Бишкека проходит четыре перевала на высоте 3300метров. Это самая сложная и трудная трасса во всём мире.

В части энергетического суверенитета Кыргызстана за 30 лет сделано многое. Есть два ключевых документа, которыми надо пользоваться в сфере энергетики, - Договор о рациональном использовании водных ресурсов и Договор о параллельном использовании систем. Документы были подписаны в 1998 году премьер-министрами Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Они являются основополагающими, ими должны пользоваться не только энергетики, но и правительства наших стран.

Что касается объединённого энергокольца Центральной Азии - если откажемся от параллельной системы, то зайдём в тупик. Соглашение о параллельной работе энергосистем – это благо для стран-участниц. Мы сейчас уже на пределе покрытия мощности. Представьте, что будет, если мы окажемся вне системы, а у нас выйдет из работы один блок ТЭЦ или агрегат ГЭС. Вопрос выхода из параллельной системы стоять не должен. Нам только нужно её совершенствовать: контролировать транзит, лимит, мощности и прочее.

Объединённое энергокольцо позволяет странам не только балансировать работу энергосистемы, но и зарабатывать на перетоках. За счёт покрытия пиковых нагрузок в Узбекистане мы получаем до 20 миллионов долларов", - сказал он.

Политолог, доцент Международного университета Кыргызской Республики Алина Молдокеева предоставила анализ ситуации по энергетике в ЦА.

"Вся Центральная Азия является регионом с быстрорастущим населением, где, согласно данным ООН, в 2000-2020 годах прирост составил 20 миллионов человек. К 2021 году численность населения региона составила 75,4 миллиона человек. Прогноз на период до 2050 года выглядит не менее динамично и находится на уровне более чем 100 миллионов человек, или 32,6%.

На этом региональном рынке гидро-потенциал Кыргызстана просто огромный, соседние равнинные республики с растущими экономиками не имеют таких природных возможностей. Кыргызстан располагает значительными запасами гидроресурсов и занимает по этим показателям третье место в СНГ после России и Таджикистана. Это - 268 рек, 97 крупных каналов и 18 водохранилищ, потенциал которых составляет около 143 млрд кВтч ежегодной выработки электроэнергии.

Гидроэнергетический потенциал всех малых рек и водотоков составляет порядка 5-8 млрд кВтч в год, при этом ежегодная выработка электроэнергии в среднем составляет всего около 14 млрд кВтч.

Почему же не удаётся этот потенциал реализовать? С 2019 года наблюдается маловодный цикл в бассейне реки Нарын-Сырдарья, что и привело к недостаточному сбору воды в Токтогульском водохранилище, которое вмещает 19 млрд кубометров воды. К 20 января 2022 объем воды в Токтогулке снизился до 9,4 млрд кубометров. Для сравнения, в 2021 он составлял 11,2 млрд, в 2020– 14,1 млрд кубов. Для экономии воды в Токтогульском водохранилище власти страны в 2021 году путём обмена и прямых закупок импортировали из Казахстана, Узбекистана и Туркменистана более 2 млрд киловатт-часов электричества", - сказала она.

Политолог Денис Бердаков сделал акцент на том, что в Кыргызстане население потребляет электроэнергии больше чем промышленность и такой дисбаланс недопустим.

"Действующая власть Кыргызстана столкнулась с очень серьёзным вызовом, но впервые в истории идёт системный поиск серьёзных инвестиций, чтобы преодолеть кризис, складывавшийся 30 лет.

Обладая достаточным потенциалом топливно-энергетических ресурсов, Кыргызстан в целом не в состоянии обеспечить свою энергетическую безопасность. Это происходит из-за следующих факторов: неравномерность с возмещением топливно-энергетических ресурсов, низкий уровень освоения (примерно 9-10%) и опережения темпов роста спроса на энергоносители с их предложением, зависимость производства электроэнергии больших и малых ГЭС от природных климатических условий – как, например, в этом году.

Ключевая проблема топливно-энергетической системы в том, что 30 лет мы полагались на наследие Советского Союза. Продавали населению за копейки гидроэлектроэнергию, но при этом накопили гигантский долг – 130 миллиардов сомов, который постоянно увеличивается, и выхода из этой модели мы пока не видим.

Мы не сможем запустить ни одно предприятие, схожее с "Джеруем". У нас нет мощностей. Мы имеем перекошенный баланс, но пока его не замечаем, потому что ничего серьёзного не производим. Как только мы встанем на серьёзный путь индустриализации, то поймём, что ситуация не просто плохая – она уже катастрофическая и только ухудшается. Так, население Кыргызстана потребляет электроэнергии в два раза больше, чем наша промышленность, – и это при лимитах на ее потребление.

Действующая власть Кыргызстана столкнулась с очень серьёзным вызовом, но впервые в истории идёт системный поиск серьёзных инвестиций, чтобы преодолеть кризис, складывавшийся 30 лет. Такие шаги позволят не только выходить в ноль по балансу электроэнергии (производства и потребления), но и стать серьёзной экспортной энергетической державой".

Руководитель научно-исследовательского центра проблем интеграции стран-участниц ЕАЭС "СОНАР-2050" (Россия) Семён Уралов:

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"Я бы хотел обратить внимание на ближайшее будущее, которое ждёт нас в энергетике. С учётом того, куда в этом смысле вступила Россия, её союзники могут сыграть достаточно интересную партию. Это связано с ESG-трансформацией и обязательствами, которые Россия на себя приняла в рамках реформы низкоуглеродного развития. Схему придумали высокоразвитые страны G8. Если вкратце, это дополнительная нагрузка для всех производителей углеводородов, и это – попытка обложить страны, которые потребляют много энергии, дополнительной данью. ESG-трансформация может привести к ограничениям для наших корпораций, субъектов, связанных обязательствами по зелёной энергетике.

Сейчас в РФ идёт серьёзная борьба за то, чтобы признать атомную энергию "зеленой" - чему очень сильно сопротивляется международный лоббизм. Но себестоимость классической электроэнергии – водородной или атомной – всё равно дешевле, чем любые зелёные проекты. И это прекрасная возможность черпать дополнительный капитал, обходя санкции", - сказал он.

Эксперт по вопросам региональной безопасности (Кыргызстан) Нурлан Досалиев убежден, что энергетическая безопасность - одна из важнейших составляющих национальной безопасности страны.

"Энергетическая безопасность – это состояние защищённости страны, её граждан, общества, государства и экономики от угроз надежному топливо- и энергообеспечению.

Два ключевых фактора, не зависящих от воли руководства и народа Кыргызстана,–климатический и геополитический.

Геополитический фактор заключается в следующем: Кыргызстан так и не достиг уровня Швейцарии (вопреки утверждениям политиков в начале эры "независимости и демократии" после распада СССР); соседние страны с КР – это не соседи в Евросоюзе; присутствуют проблемы в погранично-территориальной сфере, а также расхождения стран в оценке принадлежности гидро- и других ресурсов.А также - наличие близкого очага региональной нестабильности – Афганистана, со всеми вытекающими угрозами и рисками.В советское время существовал проект использования вод высокогорных рек, формируемых на территории республик СССР, для народного хозяйства данных республик,несмотря на то, что русла этих рек уходили на территорию КНР. В условиях, когда пустыня Такла-Макан наступает со скоростью более 100 метров в год, власти Китая делают всё возможное для обеспечения собственной энергетической,водной и национальной безопасности. Поэтому с распадом СССР КНР завладела бассейнами высокогорных пограничных рек в Кыргызстане. Власти КНР оперируют планами на 50-100 лет вперёд - в отличие от нашей стороны", - отметил он.

Генеральный директор аналитического центра "Стратегия "Восток-Запад" Дмитрий Орлов напомнил, что в советское время водно-энергетической проблемы не было - благодаря эффективной экономической схеме обмена водными и энергоресурсами в условиях структурно-экономической взаимозависимости и интеграции в системе "Россия – Средняя Азия и Казахстан".

"Поэтому основные пути решения данной проблемы видятся в выстраивании схожей с советской модели водно-энергетического взаимодействия. Как минимум, в рамках самой Центральной Азии. Для этого необходимы политическая воля и серьёзная экспертная и аналитическая работа - для усиления сотрудничества между странами региона", - сказал эксперт.

Гендиректор представительства московского института "Гидропроект" в КР Нурдин Кожогулов заявил, что самая большая наша проблема заключается в том, что мы говорим о гидропотенциале, но у нас отсутствуют какие-либо технико-экономические документы.

"Ведь, когда к нам приходят инвесторы с желанием строить, вкладывать деньги, то мы сталкиваемся с тем, что у нас нет подтверждающих документов. Любой проект, любое развитие начинается с проектных решений.

Гидроэнергетика является самым "зелёным" проектом. Имея такой потенциал, придумывать новые "велосипеды" нет смысла. Мы можем все акценты расставить таким образом, что большие ГЭС будут работать на государственном уровне с привлечением в их деятельность наших стран-соседей, а малые ГЭС будут ориентированы на частных инвесторов. Надо принять программу такого сотрудничества. Есть национальные стратегии, но на сегодняшний день всё остается на бумаге. Если будет утверждена программа, вся отрасль будет работать согласно выбранному курсу", - сказал он.

Профессор Кыргызского технического университета им. И. Раззакова, заслуженный энергетик КР и СНГ, академик НАН КР Калый Рахимов подверг критике политиков страны.

"У нас были политики, которые хотели понравиться населению. Они говорили: "Не надо поднимать тариф, нужно жалеть людей". В стране есть, конечно, малоимущие, но всё же эти политики здорово подвели республику. Всё дорожает – и газ, и уголь. А мы тариф держим. Вот почему у нас не хватает энергетических мощностей.

Путь решения вопроса энергетической безопасности я вижу в строительстве электростанций. Нужно строить и малые, и средние, и тепловые станции. Не нужно далеко ходить, можно построить хорошую станцию на угольном месторождении Кара-Кече. И себестоимость такой электроэнергии будет низкой", - отметил он.

По итогам дискуссии участники круглого стола выработали предложения и рекомендации для заинтересованных государственных органов КР.