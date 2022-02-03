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В Узбекистане мужчина устроил самосожжение по вине застройщика

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В Узбекистане в Бухаре мужчина устроил самосожжение из-за того, что застройщик отказался вернуть ему деньги. Сейчас мужчина с ожогами 50% тела находится в больнице, сообщают СМИ со ссылкой на данные местной прокуратуры.

Все началось с того, что пострадавший 1 марта прошлого года передал застройщику 150 миллионов сумов за покупку квартиры. Однако застройщик так и не оформил недвижимость на мужчину, несмотря на его неоднократные обращения. При этом он также не возвращал деньги.

В результате 1 февраля, чтобы обратить внимание властей на свой случай, мужчина облил себя бензином и поджег. После этого он был доставлен в Бухарский областной филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи с ожогами 50% тела.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 103 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса, ведется предварительное расследование. Следствие взято на особый контроль областной прокуратурой.

Виновному по этой статье грозит тюремный срок от трех до семи лет.


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URL: https://www.vb.kg/413475
Теги:
Узбекистан, застройки
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