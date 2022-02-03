Погода
$ 84.67 - 84.90
€ 94.00 - 95.50

Таяние льда в Гренландии повысило уровень воды в мире

111  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Таяние льда в Гренландии привело к повышению уровня воды в мире на 1,2 сантиметра, сообщает информагентство УНН со ссылкой на датский полярный портал Dpa.

Ледяной щит Гренландии потерял около 4700 гигатонн льда с начала измерений в апреле 2002 года, этого достаточно, чтобы погрузить США на полметра под воду. Об этом свидетельствуют спутниковые данные программ Grace и Grace-FO. Данные указывают на то, что лед тает быстро, особенно на западном побережье Гренландии.

Ледяной щит острова занимает 4/5 общей площади самого большого острова нашей планеты. С ледниковым щитом Гренландии может посоревноваться только Антарктический.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413479
Теги:
экология, климат, новости мира
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  