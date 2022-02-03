Таяние льда в Гренландии повысило уровень воды в мире

Таяние льда в Гренландии привело к повышению уровня воды в мире на 1,2 сантиметра, сообщает информагентство УНН со ссылкой на датский полярный портал Dpa.

Ледяной щит Гренландии потерял около 4700 гигатонн льда с начала измерений в апреле 2002 года, этого достаточно, чтобы погрузить США на полметра под воду. Об этом свидетельствуют спутниковые данные программ Grace и Grace-FO. Данные указывают на то, что лед тает быстро, особенно на западном побережье Гренландии.

Ледяной щит острова занимает 4/5 общей площади самого большого острова нашей планеты. С ледниковым щитом Гренландии может посоревноваться только Антарктический.