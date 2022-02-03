Как выбить Ташиева из переговорного процесса с Таджикистаном

Демаркация границы с Узбекистаном и Таджикистаном была главным обещанием после прихода к власти президента Садыра Жапарова и его соратника Камчыбека Ташиева. От исполнения этого обещания никто не отказывался. Власти Кыргызстана настойчиво, планомерно и последовательно решают этот вопрос. Только вот, наверное, это должны понимать и адекватные люди из оппозиции - проблема с историей в тридцать лет вряд ли может разрешиться за день или даже за месяц.

19 ноября 2020 года было объявлено, что новым руководителем межправительственной делегации по делимитации и демаркации государственной границы назначен глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он и сегодня вплотную занимается этими сложными вопросами.

Если отношения с Узбекистаном по приграничным проблемам удалось вывести из острой фазы достаточно быстро, то договороспособность Таджикистана полностью зависит от настроения Эмомали Рахмона и его политических потребностей.

Дело в том, что приграничный конфликт с Кыргызстаном остается эффективным инструментом для таджикских властей, когда нужно отвлечь внимание населения от внутренних проблем. Плюс ко всему регулярные вооруженные провокации со стороны таджиков дают им весьма ощутимое преимущество в переговорах с кыргызами.

Нынешние власти КР очень четко понимают все это. Как и то, что решение вопросов с границей в Баткенской области должно быть комплексным. Да, переговоры - это хорошо, и мы настроены на дипломатию, но при этом Кыргызстан должен иметь возможность защищать свои интересы, в том числе и силовыми методами.

Это позволит вести переговоры с нашими партнерами на равных, а не с позиции слабого. Поэтому для кыргызской армии и закупается новое современное вооружение и техника.

Вместе с тем из последних действий Камчыбека Ташиева можно сделать вывод, что за прошедший год он очень глубоко изучил приграничные проблемы двух государств. Компетентные объяснения о том, что на самом деле происходит, как идут переговоры, какие подводные камни и течения имеются, Ташиев регулярно дает главе государства, членам правительства, депутатам и простым людям.

И как бы сегодня не критиковали главу ГКНБ, какие бы интриги вокруг него не плелись, надо признать, что он сумел стать специалистом в решении конфликтов, разобрался в тонкостях и хитросплетениях таджикско-кыргызских взаимоотношений, четко ориентируется в географии конфликта и понимает, где и какие уязвимости существуют. В таких условиях все попытки политических врагов выбить Ташиева из седла, убрать его с политической сцены и лишить генеральских погонов, равносильны предательству государственных интересов.