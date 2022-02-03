Муниципальное предприятие "Городские парки" ликвидируется

Муниципальное предприятие "Городские парки" планируется реорганизовать в целях оптимизации структуры, штатной численности муниципальных предприятий города Бишкек и экономии бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Вопрос о реорганизации данного предприятия ранее неоднократно поднимался депутатами на заседаниях Бишкекского горкенеша, членами экспертных групп по оптимизации, а также общественными деятелями. Но окончательное решение было принято после анализа деятельности предприятия.

Теперь уход за парками и их содержание будет осуществляться рабочими и спецтехникой муниципальных предприятий "Бишкекзеленхоз" и "Тазалык". Такие изменения должны дать положительный эффект в улучшении обслуживания зеленых зон, исключить дублирование основных функций, позволить более эффективно выполнять поставленные задачи по озеленению и улучшению экосистемы на всей территории Бишкека.

Во время функционирования МП "Городские парки" выявлены серьезные нарушения. В 2021 году предприятие провело конкурс по предоставлению в аренду мест в столичных парках. Проверка показала, что утверждение положений, которые регулируют деятельность предприятия и конкурсы по оказанию услуг, прошли в нарушении требований законодательства. Отсутствие контроля со стороны руководства предприятия привело к тому, что в парках осуществлялась предпринимательская деятельность без разрешительных документов, а муниципальное имущество сдавалось в аренду.