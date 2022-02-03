ГНС призывает Аскара Сыдыкова воздержаться от голословных обвинений

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики распространила пресс-релиз, в котором сообщает, что обвинения, прозвучавшие сегодня, 3 февраля, на брифинге из уст исполнительного директора Международного делового совета Аскара Сыдыкова о том, что "налоговики якобы требуют взятки с предпринимателей", не соответствуют действительности.

ГНС просит исполнительного директора МДС Аскара Сыдыкова воздержаться от голословных обвинений, не будоража общественность. ГНС сожалеет, что авторитетный Международный деловой совет делает обвинения без конкретных фактов опираясь на "рестораторы рассказывают". Нет ни одного факта или жалобы, что "сотрудник с корочкой может прийти и потребовать, например, бесплатный обед".

При этом ГНС обращается к предпринимателям с просьбой о фактах вымогательства, неэтичного, грубого поведения и превышения должностных полномочий со стороны сотрудников налоговых органов сообщать на телефон доверия 0(312)61-31-89 или на мобильный номер 0(779)61-31-89 (WhatsApp). Или же обращаться в правоохранительные органы.