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Российская лизинговая компания готова к сотрудничеству с Кыргызстаном

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- Анастасия Карелина
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Председатель кабмина принял генерального директора российского общества с ограниченной ответственностью "Национальная лизинговая компания по развитию промышленности" Дмитрия Ерошока. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию совместных проектов по поставке дорожной техники, аппаратных кассовых комплексов для таможенного и налогового администрирования, обновления парка подвижного состава государственного предприятия "НК "Кыргыз темир жолу".

Акылбек Жапаров отметил готовность кабинета министров к плодотворному сотрудничеству с российской компанией.

Дмитрий Ерошок в свою очередь подчеркнул, что лизинговая компания имеет большой опыт реализации комплексных финансовых программ, включая инвестиционные и авиационные проекты, и готова начать поставку необходимой техники в Кыргызстан в самое ближайшее время.


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URL: https://www.vb.kg/413506
Теги:
Акылбек Жапаров, лизинг, Россия, кыргызско-российское сотрудничество, Кабинет министров
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