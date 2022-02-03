Российская лизинговая компания готова к сотрудничеству с Кыргызстаном

Председатель кабмина принял генерального директора российского общества с ограниченной ответственностью "Национальная лизинговая компания по развитию промышленности" Дмитрия Ерошока. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию совместных проектов по поставке дорожной техники, аппаратных кассовых комплексов для таможенного и налогового администрирования, обновления парка подвижного состава государственного предприятия "НК "Кыргыз темир жолу".

Акылбек Жапаров отметил готовность кабинета министров к плодотворному сотрудничеству с российской компанией.

Дмитрий Ерошок в свою очередь подчеркнул, что лизинговая компания имеет большой опыт реализации комплексных финансовых программ, включая инвестиционные и авиационные проекты, и готова начать поставку необходимой техники в Кыргызстан в самое ближайшее время.