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Транзит через кыргызско-казахстанскую границу обсудили в Минэкономкоммерции

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- Анастасия Карелина
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В Минэкономкоммерции прошло совещание по проблемным вопросам транзита товаров через кыргызско-казахстанскую госграницу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции.

В совещании принимал участие первый зампред кабмина Арзыбек Кожошев, представители госорганов и предприниматели - экспортеры, осуществляющие деятельность в сфере легкой промышленности.

Предприниматели озвучили проблему, связанную с ограничениями со стороны Республики Казахстан в отношении транзитных грузов, следующих из Кыргызстана в Россию.

Отечественная продукция легкой промышленности является экспорт ориентированной. Порядка 90 процентов выпускаемых товаров экспортируется в российские регионы, Казахстан, другие страны.

На данный момент задержки транзитных грузов осуществляются практически на постоянной основе. Сроки досмотра машин доходят до 10 дней и более. При этом отмечены факты порчи товара, так как при досмотре автомашин швейные изделия отечественных производителей просто выбрасывают на землю, и они теряют товарный вид.

Многие предприятия легкой промышленности производят продукцию на основе контрактов с сетевыми российскими магазинами. Следует учесть и то, что данная продукция имеет сезонный характер. Задержка даже на одну неделю снижает спрос на основных рынках сбыта. За несвоевременное выполнение договорных обязательств заказчиками налагаются штрафные санкции, и предприятия рискуют потерять наработанные годами контракты.

Со слов предпринимателей, ужесточенные меры по досмотру и пропуску, применяемые в отношении транзитных грузов, проходящих через территорию Республики Казахстан, являются несоблюдением Казахстаном международных правил торговли, создают недобросовестную конкуренцию между субъектами предпринимательства стран ЕАЭС, и соответственно со стороны Республики Казахстан нарушаются принципы свободы перемещения товаров в ЕАЭС, направленных на обеспечение свободного передвижения на внутреннем рынке союза.

По результатам совещания соответствующим госорганам дано поручение представить предложения по решению указанных проблем. Они будут обсуждены в рамках предстоящей официальной встречи в Казахстане.


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URL: https://www.vb.kg/413507
Теги:
граница, Казахстан, швейная отрасль, Кыргызстан, предприниматель, Минэкономики
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