ГКНБ: В Чуйской области обнаружен очередной схрон оружия и боеприпасов

В Чуйской области в тайнике обнаружены огнестрельное нарезное оружие, пистолет Макарова (ПМ) в разобранном виде, несколько патронов калибра 5,45 и 7,62 от автомата Калашникова и 9 мм от ПМ, государственный номерной знак транспортного средства Республики Казахстан, а также иные предметы и вещества, предназначенные для изготовления самодельных взрывных устройств. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

"По предварительным данным, обнаруженные оружие и боеприпасы готовились криминальными элементами к использованию для совершения преступлений. Устанавливается происхождение обнаруженного оружия и лица, организовавшие схрон", – говорится в сообщении ГКНБ.