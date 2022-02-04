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ГКНБ: В Чуйской области обнаружен очередной схрон оружия и боеприпасов

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- Назгуль Абдыразакова
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В Чуйской области в тайнике обнаружены огнестрельное нарезное оружие, пистолет Макарова (ПМ) в разобранном виде, несколько патронов калибра 5,45 и 7,62 от автомата Калашникова и 9 мм от ПМ, государственный номерной знак транспортного средства Республики Казахстан, а также иные предметы и вещества, предназначенные для изготовления самодельных взрывных устройств. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

"По предварительным данным, обнаруженные оружие и боеприпасы готовились криминальными элементами к использованию для совершения преступлений. Устанавливается происхождение обнаруженного оружия и лица, организовавшие схрон", – говорится в сообщении ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/413515
Теги:
ГКНБ, оружие, Чуйская область
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