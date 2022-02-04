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Воров металлолома задержали в Чуйской области

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- Назгуль Абдыразакова
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Оперативниками Московского района задержаны трое подозреваемых в краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Московского района задержаны подозреваемые в краже металлических ограждений и шлюзов на водо-распределяющих каналах Московского района.

По ее данным, с 14 января по сегодняшний день 2022 года органами внутренних дел Московского района было зарегистрировано 8 заявлений по факту краж металлических ограждений и шлюзов на территории села Беловодского и Аксу.

"Вышеназванные факты были зарегистрированы в Едином реестре преступлений по признакам преступлений, предусмотренных статей 205 ("Кража") УК КР. В ходе слаженной работы сотрудников УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Московского района в ходе рейдовых мероприятий "ВОР" по подозрению в совершении данного преступления были задержаны К.Д.,2001 года рождения, К.С., 1999 года рождения, являющиеся братьями, и С.А., 1999 года рождения. В настоящее время подозреваемые задержаны в ИВС ОВД Московского района. Досудебное производство продолжается", - говорится в сообщении ГУВД.


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URL: https://www.vb.kg/413518
Теги:
задержание, кража, Чуйская область
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