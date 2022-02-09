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Определена дата выборов депутатов некоторых местных кенешей

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане 10 апреля 2022 года пройдут выборы депутатов в некоторые местные кенеши Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской и Чуйской областей. Соответствующий указ подписал вчера, 8 февраля, президент Садыр Жапаров, сообщается на официальном сайте главы государства.

В указе говорится, в связи с истечением сроков полномочий депутатов некоторых местных кенешей Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской и Чуйской областей Кыргызской Республики, руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики, частью 5 статьи 4, частью 1 статьи 48 Закона Кыргызской Республики "О выборах депутатов местных кенешей", постановляется:

  1. Назначить выборы депутатов в Таш-Кумырский городской кенеш Джалал-Абадской области, Токтогульский городской кенеш Токтогульского района, Кара-Жыгачский айылный кенеш Аксыйского района, Кок-Артский айылный кенеш Сузакского района Джалал-Абадской области, Каджи-Сайский айылный кенеш Тонского района Иссык-Кульской области, Тоголок-Молдоский айылный кенеш Ак-Талинского района, Казыбекский айылный кенеш Ат-Башинского района Нарынской области, С. Юсуповский айылный кенеш Араванского района, Ак-Ташский, Толойконский айылные кенеши Кара-Суйского района Ошской области, Кара-Балтинский городской кенеш Жайылского района, Жаны-Алышский, Кара-Булакский, Кок-Ойрокский айылные кенеши Кеминского района, Александровский айылный кенеш Московского района, Сокулукский айылный кенеш Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики на воскресенье, 10 апреля 2022 года.
  2. Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов поручено организовать проведение выборов.

Кабинету министров:

  1. выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов согласно смете расходов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов ;
  2. в период подготовки и проведения выборов принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка;
  3. принять меры по обеспечению безопасного хранения оборудования для голосования и идентификации избирателей;
  4. оказать содействие Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в обеспечении кибербезопасности информационных систем.

Кроме того, мэрам городов и главам государственных администраций районов оказать содействие в работе Министерства цифровизации и соответствующих избирательных комиссий по формированию, уточнению и составлению списков избирателей, решению организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов.

Главам исполнительных органов местного самоуправления принять меры по обеспечению сохранности документов, материалов, а также материально-технических ценностей вышеуказанных кенешей.


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URL: https://www.vb.kg/413521
Теги:
выборы, местные выборы, Садыр Жапаров
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