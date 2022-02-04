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Разыскивается житель Кара-Суу Турдубеков Абибакир Мурзабаевич

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- Назгуль Абдыразакова
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Кара-Суйский РОВД просит оказать помощь в розыске пропавшего без вести Турдубекова Абибакира Мурзабаевича, жителя г. Кара-Суу, 1963 года рождения. Он вышел из дома 25 января 2022 года примерно в 8:30 утра и не вернулся. Приметы: рост 165-170 см, худощавое телосложение, продолговатое лицо, короткие седые волосы, прямой нос. В день пропажи был одет в: черную шапку, синюю куртку, синий свитер, черные брюки, зимние сапоги. Если вы видели Турдубекова Абибакира или знаете какую-либо информацию о нем, звоните по телефонам: (03232) 5-31-81, (03222) 5-81-28, (0558) 82 48 80, (0707) 33 43 23.


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URL: https://www.vb.kg/413524
Теги:
Кара-Суйский район, Ошская область, розыск, пропавшие без вести
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